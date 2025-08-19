RTVE cambia sus planes con 'Trivial Pursuit' y el nuevo concurso pasará al prime time

Antes de comenzar el verano, RTVE estaba preparando un nuevo concurso diario para las tardes de La 1 que se estrenaría "próximamente" y contaría con Egoitz Txurruka, 'Txurru', como maestro de ceremonias. Sin embargo, 'La Pirámide' fue el programa elegido para ocupar la franja de las tardes junto a 'Malas Lenguas', 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'.

La nueva programación dejó sin cabida a 'Trivial Pursuit', la adaptación basada en el icónico juego de mesa de Hasbro. Ante la llegada de septiembre y con la puesta en marcha de la próxima temporada, todo hacía pensar que su estreno estaba al caer.

La cancelación de 'La Pirámide' debido a sus malas audiencias abría la puerta al concurso producido por RTVE en colaboración con Satisfaction Iberia, pero nada más lejos de la realidad. El sustituto será 'Directo al grano', el nuevo magacín de la recién fichada Marta Flich que el ente público presentó la semana pasada.

Con una parrilla aún completa, RTVE ha decidido instaurar el nuevo concurso familiar en el prime time, según ha adelantado 'verTele', cambiando su emisión diaria por la semanal. Todo ello con el objetivo de asentarse y obtener unos mejores datos que el concurso presentado por Itziar Miranda.

El medio de noticias sobre televisión también ha asegurado que parte de sus entregas ya están grabadas, por lo que el programa podría debutar en septiembre, aunque se desconoce el día elegido por la cadena pública para trasladar al espectador hasta el gigantesco tablero de juego que caracterizará el concurso.

Así será 'Trivial Pursuit'

RTVE adelantó en el mes de junio la preparación de la adaptación televisiva del mítico juego de mesa de Hasbro, 'Trivial Pursuit', basado en preguntas de geografía, arte y literatura, historia, entretenimiento, ciencias y naturaleza y deportes y pasatiempos.

La mecánica se desarrolla sobre un gigantesco tablero de juego, donde los concursantes compiten respondiendo a preguntas de las distintas categorías para ganar quesitos y llegar al centro antes que sus rivales. El primero en conseguirlo se proclamará ganador del día y se enfrentará a una emocionante ronda final contrarreloj para llevarse el gran bote. Cada episodio es una batalla de ingenio, rapidez y estrategia, en la que el conocimiento es la mejor arma para avanzar casilla a casilla.

Próximos programas

A falta de definir cómo quedará el prime time a la vuelta de vacaciones, La 1 ha comenzado a promover los formatos que regresarán en la franja de la noche en septiembre. Así, Marc Giró volverá con una nueva temporada de su 'Late Xou', que TVE promociona con su presentador en una cama de hospital y un enfermero gritando a los cuatro vientos que ha vuelto.

A él se suman el nuevo reality inspirado en 'Pekín Express', 'Hasta el fin del mundo'; 'MasterChef Celebrity 10', 'Cuánto, cuánto, cuánto' de Eva Soriano y la ficción 'Sin gluten'. Por otro lado, 'La Revuelta' también arrancará su segunda temporada en unas semanas, pero en el access prime time.