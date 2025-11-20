Rocío Carrasco y Anabel Dueñas vuelven a liderar en 'Hasta el fin del mundo' tras una intensa etapa en Latinoamérica

La segunda entrega de 'Hasta el fin del mundo' dejó claro quiénes son, por ahora, las competidoras más fuertes del formato. Rocío Carrasco y Anabel Dueñas volvieron a encabezar el ranking tras completar una etapa especialmente intensa que llevó a las seis parejas desde Medellín (Colombia) hasta Tena (Ecuador), consolidándose como las principales favoritas.

En la fase anterior, rodada también en Medellín, Rocío y Anabel habían sido las primeras en apuntar su llegada en la libreta de Paula Vázquez, asegurándose la elección de la ruta más ventajosa. En esta nueva etapa, repitieron hazaña y reafirmaron su liderazgo, incluso después de vivir intentos fallidos por conseguir alojamiento en un hotel de cinco estrellas que Rocío conocía de viajes anteriores.

Las segundas volvieron a ser Alba Carrillo y Cristina Cifuentes, una pareja que continúa protagonizando una verdadera montaña rusa emocional. Entre tensiones, reproches y algún momento cómico, la modelo llegó a hablar de “una historia de amor con el jefe de una hacienda” que les facilitó el viaje hasta Cali, aunque más tarde se enzarzaría de nuevo con Cifuentes, acusándola de “chupar cámara”. La expolítica, afectada por la discusión, frenó todo para sincerarse: “Me da igual el concurso, me sabe mal que pienses eso de mí”.

Quienes experimentaron una notable mejoría fueron Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa, que pasaron del último puesto al tercero tras una etapa que les sirvió para limar asperezas. Limpiaron juntas un hotel, gritaron al encontrar un preservativo usado y celebraron el cumpleaños de la humorista en un teleférico, desde el que Yolanda confesó a su sobrina cuánto la quería.

En cuarto lugar llegaron Aldo Comas y José Lamuño, fieles a su filosofía de disfrutar más del viaje que de la competición. Incluso aprovecharon para visitar a conocidos que les recibieron con las puertas abiertas. Las quintas fueron Jedet y Andrea Compton, dos de las participantes que más disfrutaron del recorrido, según mostraron las cámaras.

La última posición fue para Nia y J Kbello, quienes, pese al esfuerzo, vivieron el momento más emotivo de la entrega: una puesta de sol que les hizo romper a llorar por la distancia con sus seres queridos. “Me hubiese gustado compartir esto con gente que quiero, como mi novio”, admitió la cantante, visiblemente afectada.