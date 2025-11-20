Boticaria García despeja las dudas sobre la vacuna de la gripe ante la nueva variante: "Sigue siendo efectiva"

El virus de la gripe ha llegado antes de tiempo debido a una nueva cepa, la A (H3N2), fruto de una mutación, y el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) ha recomendado este jueves a las personas pertenecientes a grupos de riesgo que se vacunen ya contra la gripe. Sin embargo, la preocupación se ha apoderado de las personas que ya se han vacunado y cuestionan si ha servido para inmunizarse ante la nueva variante.

Desde el programa de 'Y ahora Sonsoles' han dado respuesta a esta y otras preguntas relacionadas con la gripe de la mano de Marián García, más conocida como Boticaria García, que ha acudido al plató para encargarse de una nueva sección a modo de consultorio.

Ante la pregunta de qué va a ocurrir con las vacunas tras la mutación del virus, la farmacéutica que también colabora en otros programas como 'Zapeando', ha tranquilizado a los espectadores, asegurando que la vacuna de la gripe A y B "sigue siendo efectiva", especialmente para "las formas graves".

"Nos vamos a poder contagiar, pero reduce las hospitalizaciones, en niños un 75% y en adultos un 30%", ha apuntado, recalcando la importancia de ponerse la vacuna porque "todos los años muere gente por gripe".

Por otro lado, la colaboradora ha explicado cómo diferenciar la gripe de un simple catarro: "Cuando uno tiene gripe lo sabe, es como si le hubiera pasado un camión por encima porque al final es un dolor muscular muy fuerte, fiebre alta, mientras que los catarros es el moqueo, la tos, dolor de cabeza".

Además, ha advertido sobre el uso de antibióticos: "Lo que hacen es arrasar con las bacterias buenas y con las malas también, es decir, la microbiota, si no lo necesitas, la va a arrasar y luego si tienes bacterias malas pero en ese momento no están haciendo infección, las estás entrenando, las ayudas con el antibiótico a que aprendan a defenderse y cuando te tomas el antibiótico no funcionan".