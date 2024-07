Rocío Madrid explica cuál fue el motivo por el que participó en 'Supervivientes 2024'

Rocío Madrid, conocida por su trabajo en televisión y su talento en el teatro, ha dado a conocer las razones que la llevaron a aceptar la oferta de participar en 'Supervivientes 2024' después de años de rechazarla. En una reciente entrevista, la actriz y presentadora compartió sus reflexiones sobre esta experiencia y su posterior arrepentimiento.

Durante la entrevista, Rocío Madrid explicó que Telecincole había propuesto participar en 'Supervivientes' en numerosas ocasiones desde su época en 'Crónicas Marcianas', cuando el formato se emitía en Antena 3. "Llevaban años detrás de mí, media vida. Cada año me lo repetían y yo nunca he querido ir, no por nada, sino porque yo no me veo en un reality", confesó. Su rechazo no se debía a una falta de interés en el programa, sino a su percepción de lo que implicaba formar parte de un concurso. "Un reality al final se alimenta del conflicto y yo ante el conflicto me bloqueo. Lo que quiero es solucionarlo e irme bien, no alargarlo, ni retroalimentarlo", añadió.

Lo que finalmente la llevó a cambiar de opinión este año fue un cambio en la producción del programa. Según la actriz, este cambio parecía alinearse con un intento de Telecinco por mejorar su imagen tras la cancelación de 'Sálvame'. "La diferencia de otros años es que este año hubo cambio de productora. Se supone que la cadena está en un ejercicio de mejorar su imagen, quitaron ‘Sálvame’", explicó. Esta perspectiva renovada le dio a Rocío Madrid la esperanza de que su experiencia en 'Supervivientes 2024' sería diferente y más auténtica. "Fui con una sensación real de vivir la aventura, de aceptar el conflicto que surgiera, de lo natural, de la dureza que tiene esa experiencia", afirmó.

Rocio Madrid y Lorena Morlote, concursantes de 'Superviviente 2024' Mediaset

A pesar de sus expectativas, la realidad de su participación en 'Supervivientes' resultó ser muy diferente de lo que había anticipado. La presentadora de televisión describió su experiencia como "decepcionante", ya que no encontró la autenticidad que esperaba. "Fue decepcionante, porque fui con una sensación real de vivir la aventura, de aceptar el conflicto que surgiera, de lo natural, de la dureza que tiene esa experiencia", expresó. Rocío Madrid no parece guardar un buen recuerdo de sus días en los Cayos Cochinos, y su participación en el programa no cumplió con sus expectativas iniciales de una "aventura auténtica y enriquecedora". Este contraste entre sus expectativas y la realidad ha dejado una marca significativa en su percepción del programa.

Después de su paso por 'Supervivientes', Rocío Madrid se ha volcado en su nuevo proyecto musical, "Lo nuestro estaba cantado". En esta entrevista con 'Mundo Deportivo', también ofreció un vistazo a esta nueva producción, la cual narra una historia de amor de creación propia. La actriz parece estar completamente dedicada a esta nueva etapa de su carrera, enfocándose en su pasión por el teatro y la música. Rocío Madrid ha tenido una carrera variada, participando en programas como 'Crónicas Marcianas', 'Tu cara me suena', 'Expedición imposible', y ahora 'Supervivientes 2024'. A lo largo de los años, ha aprendido a "elegir cuidadosamente sus proyectos" y a "mantenerse fiel a sus principios", incluso cuando hay importantes sumas de dinero de por medio. "Hay cosas que el dinero no paga ni compra", afirmó, subrayando su convicción de que algunas experiencias y valores no tienen precio.