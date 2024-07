Carlos Sobera confiesa que no le gustó el ganador de "Supervivientes 2024": "Me pareció injusto"

"Supervivientes All Star" no cuenta con la presencia de Carlos Sobera, que se marcha de vacaciones en este período estival tras presentar de forma diaria "First Dates" en Cuatro y ponerse la chaqueta de líder con la gala de los martes del concurso de Telecinco, "Supervivientes 2024". En su última entrevista de la temporada en el programa nocturno de los viernes en Mediaset "De Viernes", fue precisamente una pregunta sobre la última edición de la isla de los famosos, quién acapararía todos los focos tras confesar que le pareció injusta la victoria del ex campeón mundial y olímpico de waterpolo, el "hermano mayor", Pedro García Aguado.

Ganador injusto para Sobera

Cuándo le preguntaron al presentador vasco sobre su favorito en la última edición, no dudó en atizar a Pedro García Aguado y dejó bastante claro quienes eran para Sobera los grandes ganadores de esta última edición ordinaria del concurso de Mediaset. "Siempre lo tengo y siempre me equivoco. Ahora, por ejemplo, a toro pasado, porque ya ha pasado, mi gran favorito, tenía dos este año que eran dos chicos: Torres y Gorka", expuso Sobera que admitió cuál era para él la posición en la que tenía que haber quedado Pedro García Aguado en esta última edición de 2024. "Y tengo que decir que me pareció injusto que Gorka no llegara a la final. Me dio pena. Por los dos que yo veía, como presentador y como espectador, me gustaban mucho y les veía. Luego a Pedro, que le tenía como cuarto favorito, y mira tú, se colocó en primer lugar", comentó finalmente el presentador.

Carlos Sobera también tuvo tiempo en la entrevista para hablar de la edición estelar de "Supervivientes" en la que no está participando como presentador pero admitió estar pendiente de todas las novedades del concurso. "Claro que me da pena no estar pero lo estoy viendo porque para mí tiene un morbo especial porque muchos de los que están los conozco personalmente porque han sido colaboradores míos en los ‘Tierra de nadie’ o porque han concursado en alguna de las seis ediciones que he presentado. La verdad es que sí, me da penita y lo echo de menos, el estar ahí los martes me da como cosa cuando lo veo. Y lo estoy disfrutando. Me parece que está muy bien el formato", comentaba el vasco que cuando fue preguntado por su favorito, decidió no apostar por ninguno en especial. "No lo puedo decir. Esto es como cuando eres guardia civil. Da igual que estés de paisano, que de uniforme eres guardia civil siempre. Y si se comete un delito y estás de servicio, esto es igual. No soy presentador de ‘Supervivientes’, pero sí de la cadena. Entonces, no puedo abrir la boca", espetó finalmente Carlos Sobera.