RTVE apuesta por los cantantes NIA y st. Pedro para presentar las Campanadas desde Canarias

Tras varias especulaciones y una votación pública que despertó gran interés y algo de polémica, RTVE ha revelado finalmente a la pareja elegida para dar las próximas Campanadas de Fin de Año. Silvia Abril y Andreu Buenafuente despedirán el 2025 desde la Puerta del Sol y la noticia ha venido acompañada de quienes tomarán su testigo desde Canarias una hora después, cuando el resto del territorio español ya haya abrazado el nuevo año.

El ente público ha apostado por la música para tomarse las 12 uvas desde Arucas, seleccionando a dos talentos canarios que están en un momento dulce de sus carreras: NIA, ganadora del Festival de Viña del Mar 2025, en la que será su cuarta retransmisión de Campanadas para RTVE, y st. Pedro, que se estrena en esta labor tras triunfar con un segundo puesto en el Benidorm Fest 2024.

Con ambas elecciones, la cadena pública subraya su compromiso de utilizar sus propios talentos y proyectos de éxito apostando por el presentador y director de 'Futuro Imperfecto', la actual concursante de 'Hasta el fin del mundo' y el cantante que pone voz cada tarde a la sintonía de la serie 'Valle salvaje' en La 1.

La noticia de la pareja canaria ha sorprendido especialmente por un hecho histórico en la retransmisión regional: es la primera vez, después de 17 años ininterrumpidos, que el conocido periodista Roberto Herrera no estará al frente del programa de Nochevieja desde Gran Canaria.

Las Campanadas son uno de los grandes eventos de cada temporada televisiva. El año pasado, RTVE decidió dar la bienvenida al nuevo año con David Broncano y Lala Chús, siendo líder indiscutible de audiencia con 5.958.000 espectadores y un 38,7% de cuota.