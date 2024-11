La subida de precios que indigna a este pueblo afectado por la DANA: "lo que antes valía uno, ahora dos"

Nacho Abad se ha puesto el mono de trabajo estos días, y como muchos de sus compañeros han realizado labores de reporteros en la DANA del siglo, un accidente meteorológico catastrófico, que sumado a la inacción política ha dejado unas consecuencias desastrosas en la zona este de nuestro país, siendo la provincia de Valencia la más afectada, aunque no la única. El programa matutino de Cuatro (la segunda cadena principal del grupo Mediaset), "En boca de todos", ha estado en Benetússer, uno de los municipios afectados, hablando con los vecinos del pueblo, que han ejemplificado las tácticas abusivas de algunos comercios con los precios de determinados productos, muchos de ellos esenciales en tragedias tan importantes como está.

Denuncian prácticas insolidarias

Entre todos los afectados, fueron las declaraciones de Estefanía las que sobresalieron por encima del resto de convecinos que charlaron con el espacio televisivo de Cuatro. Nacho Abad le dio la oportunidad de expresarse, comunicando al presentador televisivo y a la audiencia que su situación no solo no ha mejorado con el paso de una semana, sino que ha ido a peor. "No puedes limpiar. Mi casa está peor que el primer día. Está todo el garaje lleno de barro; tengo un coche ahí atrapado. No hay medios, necesitamos mucha ayuda", espetaba Estefanía, que no fue lo único negativo que salió de sus labios.

Los vecinos han resaltado la urgente necesidad de materiales de protección como botas, mascarillas y gafas, fundamentales para evitar riesgos de enfermedades, pero que actualmente son escasos. Además, Estefanía ha denunciado que algunos comercios han aprovechado la situación para subir precios. "La semana pasada una barra de pan costaba un euro, ahora está a dos. Yo puedo pagarlo, pero mucha gente no; es casi un 50% más, una barbaridad", expresó indignada.