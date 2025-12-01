El debate de 'Gran Hermano 20' termina sin expulsión sorpresa y con la inesperada misión de Anabel Pantoja

La cuarta gala dominical de 'Gran Hermano 20', emitida en Telecinco, se desarrolló con un tono mucho más calmado que el de semanas anteriores, donde las expulsiones exprés habían marcado el ritmo del juego.

'Gran Hermano 20' vive un Debate de respiro, estrategia y primeras decisiones clave de la semana

Esta vez, los concursantes respiraron aliviados al saber que ninguno abandonaría la casa de forma inesperada, aunque no por ello desaparecieron los nervios y las miradas cruzadas. La noche estuvo atravesada por la estrategia, la incertidumbre y también por un toque de reprimenda cuando el Súper llamó la atención por el desperdicio de alimentos, restándoles leche como castigo ejemplarizante. En paralelo, Rocío se convirtió en una de las grandes protagonistas al hacerse con un privilegio secreto que podrá modificar el curso de las próximas nominaciones, un arma silenciosa que promete generar tensiones cuando salga a la luz. El momento más esperado llegó con la salvación del primer nominado, un instante cargado de silencio, manos temblorosas y respiraciones contenidas. Finalmente, Ion Aramendipronunció el nombre de Joon como el concursante que continuaba en la aventura, desatando abrazos, lágrimas y una explosión de alivio que se notó en todo el salón.

La gala también tuvo espacio para los reproches, las despedidas y una inesperada conexión con el exterior que agitó la noche desde dentro. Almudena, ya expulsada, regresó brevemente para cerrar capítulos pendientes, con palabras afiladas para Patricia y gestos de afecto hacia aquellos con quienes había forjado una relación más sólida. Cuando parecía que la calma se había instalado en la casa, la entrada de Anabel Pantoja rompió todos los esquemas y llenó el ambiente de emoción y sorpresa.

El presentador concedió a los concursantes el privilegio excepcional de conocer noticias del exterior, revelando su reciente paso por 'Bailando con las estrellas', cuya final fue líder de audiencia y coronó a Jorge González como ganador. Su llegada no fue solo simbólica, ya que ejercerá como madrina de la prueba semanal, una compleja coreografía que exigirá coordinación, resistencia y trabajo en equipo. A esta misión se sumaron Violeta y Edi, antiguos concursantes de 'Gran Hermano 19', convertidos ahora en refuerzos inesperados para un reto que promete tensar aún más la convivencia.