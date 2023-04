La organización de 'Supervivientes 2023' pone en jaque a sus concursantes

Cocinar en el concurso hondureño de Telecinco, ‘Supervivientes 2023’ ,también puede ser motivo de discusión. Como ya pasó con Adara cuando el arroz de la olla se derramó en la arena, esta vez el punto de explosión ha venido por un coco. Los concursantes de Cabeza de León, que se encontraban cocinando esta fruta, decidieron someter a votación la manera en la que iban a prepararla para tomarla en el desayuno.

‘’Me parece fuerte. Llevamos un mes y medio comiendo coco crudo y estamos discutiendo por un coco para desayunar’’, comentaba Arelys ante el asombro por el debate. ‘’No estamos discutiendo, estamos debatiendo’’, le respondía Yaiza Martín con el tono un poco elevado. Tras esta respuesta, la madre de Yulen Pereira, frenaba en seco las formas de su compañera de concurso. ''¡Bájame la voz!’’, le decía cabreada Arelys.

Por un breve momento las aguas parecían calmarse volviendo a hablar en tono neutro hasta que la novia de el rey de los bocadillos volvió a comentar sobre el tema. "Cómo lo voy a cocinar yo, pues tú te acuestas a dormir y ya está", soltó. "Me acuesto a dormir si me da la gana", le respondió la cubana. Tras esto Martín se acercó a la cara de su compañera para continuar gritándole provocando el momento más tenso de la discusión.

La nueva concursante se acercó demasiado a Arelys lo que provocó que ésta le colocase la mano en la mejilla para ladearle la cara. ‘’¡Qué no me chilles!’’, le decía Ramos a la canaria. ‘’¡Qué no me toques!’’, le respondió Martín. Después de este incómodo momento, Asraf Beno decidió ponerse en medio para amansar las aguas.

Castigo disciplinario

"La dirección del programa ha tomado la decisión de nominaros disciplinariamente a las dos esta semana", les comunicaba Jorge Javier Vázquez, presentador del concurso, en la gala del pasado jueves 13 de abril. ‘’Entendemos que, dadas vuestras difíciles circunstancias, es complicado mantener la calma en una discusión, pero el programa no puede consentir actitudes inapropiadas: invadir el espacio personal o el contacto físico. Esperamos que esta nominación directa os ayude a ponerlo en práctica de ahora en adelante", concluía el de Badalona a la vez que las supervivientes asumían su castigo.