'Supervivientes': una novedosa repesca, una unificación y una salvación

'Supervivientes 2024' ha alcanzado un nuevo hito con la unificación de los concursantes de Playa Limbo, Olimpo y Condena tras cuarenta días de aventura. La sexta entrega de la gala 'Tierra de Nadie' trajo consigo emociones encontradas para los participantes, destacando los deseos de algunos y las sorpresas inesperadas para otros.

Uno de los momentos más destacados fue la incorporación de Kiko Jiménez a la Palapa, donde expresó su profunda gratitud por la oportunidad de volver a vivir la experiencia. "Me tiemblan las piernas, gracias por darme la oportunidad de volver a vivirlo de nuevo", afirmó. Arantxa del Sol también aseguró estar "viviendo un sueño", sin embargo Blanca Manchón mostró una perspectiva diferente sobre el regreso a la convivencia en grupo una semana después de su expulsión: "Me fui con un mal sabor de boca increíble, con ganas de decirles muchas cosas a mis compañeros, así que aquí estoy otra vez para la guerra".

Además, la gala también fue testigo de la ya habitual ceremonia de salvación donde solo una concursante, Marieta, logró salir de la lista negra, dejando a Javier Ungría, Claudia y Mario en vilo hasta el próximo jueves, cuando se conocerá quién será el expulsado.

El programa no estuvo exento de polémica, especialmente en el caso de Marieta, a quien se le atribuyó erróneamente la revelación a Miri de que existía Playa Limbo y de Laura Matamoros. Sin embargo, tras una revisión exhaustiva de los hechos y la corroboración de testigos, se descartaron las acusaciones en su contra, generando alivio entre los concursantes. "Rumores hay, atacamos cabos, pero de la boca de Marieta no ha salido nunca nada. Se rumoreaba que había otra playa, veíamos una isla delante con muchas barquitas, Laura presentadora sin querer dijo 'Playa Limbo' y no 'Playa Olimpo' y hemos escuchado más cosas... pero de ahí a que confirme Marieta que estaba Laura Matamoros...", declaró Miri.

La unificación también trajo consigo tensiones y emociones a flor de piel. Mientras algunos concursantes expresaron su felicidad por volver a estar juntos, otros se enfrentaron a nuevas dificultades, como la falta de aceptación por parte de algunos compañeros. La asignación de equipos y la reacción de los concursantes ante esta decisión añadieron un nuevo giro al drama en la isla.

Además, la gala presentó el inicio de la repesca, dando a los exconcursantes (Laura Matamoros, Kike Calleja, Rocío Madrid y Lorena Morlote) la oportunidad de regresar a la competición. Entre ellos, destacó la declaración de Rocío Madrid: "Jamás se me hubiera ocurrido aceptar, pero me dan ganas de ir para volver y arreglar situaciones que no se han entendido desde aquí. Quiero abrazar a mi amiga Aurah y Kiko y solucionar las diferencias o no".