Kiko Matamoros culpa la productora de "Supervivientes" de la temprana expulsión de su hija Laura

El último episodio de "Supervivientes 2024" ha dejado a los seguidores del programa boquiabiertos con la inesperada expulsión de Laura Matamoros, uno de los fichajes estrella de esta edición. La audiencia, en un giro sorprendente, decidió que fuera ella quien abandonara la isla antes de la esperada unificación de los habitantes de Playa Limbo. Esta decisión ha generado críticas por parte de su padre, Kiko Matamoros, quien ha señalado tanto a la productora del reality como al defensor elegido por su hija como responsables de esta prematura partida.

El excolaborador de Sálvame, conocido por su franqueza, no ha tardado en expresar su opinión a través de las redes sociales, argumentando que la falta de éxito de Laura en esta edición no recae en ella, sino en otros factores. En primer lugar, apunta a Tuco, amigo y defensor de Laura en el programa, como uno de los responsables por no haber realizado una buena labor en el plató. Kiko Matamoros critica la elección de Tuco como defensor, insinuando que no ha estado a la altura y que ha priorizado su propia imagen sobre la defensa de Laura comentando que "solo se ha preucupado por él mismo y por la peluquería".

Señala directamente a la productora

Además, Kiko Matamoros también arremete contra la productora del reality, Cuarzo TV, sugiriendo que han sido ellos quienes han manipulado la dinámica del programa para generar controversia y audiencia. Asimismo, señala a Makoke, su ex pareja, por seguir esta dinámica en plató, lo que según él ha contribuido a la expulsión prematura de su hija.

Laura Matamoros fue expulsada en el último programa de Conexión Honduras, tras perder la votación contra los otros habitantes de Playa Limbo: Kiko Jiménez, Arantxa del Sol y Blanca Manchón. Ahora, la atención se centra en la integración de estos tres concursantes con el resto del grupo, mientras que aún queda por resolver quién ocupará el hueco dejado por Carmen Borrego tras su abandono.

La expulsión de Laura Matamoros ha generado un intenso debate en las redes sociales y entre los seguidores del programa, quienes especulan sobre los motivos detrás de esta sorpresiva decisión de la audiencia. Sin duda, esta edición de Supervivientes continúa manteniendo en vilo a su audiencia con giros inesperados y polémicas constantes.