X suspende y elimina la cuenta oficial de Telecinco por "incumplir las normas"

La cuenta de Telecinco en X es historia desde la pasada madrugada. La red social, que compró Elon Musk en abril de 2022, ha decidido suspender la actividad de la cadena principal del grupo Mediaset por "incumplir las normas de las compañía", una cuenta que tiene cerca de dos millones de seguidores (1,7 para ser exactos) y que de momento no ha habido comunicado oficial por parte del grupo televisivo situado en la carretera de Fuencarral. A los problemas de audiencia que sufría la cadena, ahora hay que sumarle que no puede promocionarse en esta red social, aunque otras cuentas pertenecientes al grupo no han sufrido alteración ninguna, solo @telecincoes.

¿Y ahora qué?

La suspensión de la cuenta de X de Telecinco podría deberse a varias razones, incluyendo incumplimientos de las normas de la plataforma. Generalmente, X suspende cuentas que muestran comportamientos abusivos, actividades de spam o que representan riesgos de seguridad, como el acceso no autorizado. En algunos casos, la suspensión puede ser temporal, permitiendo la reactivación mediante la verificación del número de teléfono o el correo electrónico. Si Telecinco considera que la suspensión fue un error, puede enviar una solicitud de revisión para apelar la decisión. En caso de no poder reactivar la cuenta automáticamente, la plataforma ofrece un proceso de apelación en el que se evalúa si la suspensión fue justificada. Además, si desean desactivar la cuenta suspendida, deben solicitarlo previamente a X a través de los canales correspondientes.

Apagón antes de la llegada del terremoto Ana Rosa

Esta suspensión no llega en el mejor momento para Telecinco, ya que el próximo 3 de febrero aterriza Ana Rosa a las mañanas de la cadena principal del grupo tras su aventura vespertina, en la que no ha conseguido los resultados esperados. La decisión de Mediaset de devolver a Ana Rosa Quintana a su emblemática franja matinal, donde fue conocida como la "reina de las mañanas" durante casi dos décadas, promete generar importantes cambios en la programación de Telecinco. Desde que se anunció el regreso de "El programa de Ana Rosa" a partir del 3 de febrero, Mediaset ha dejado claro que tanto "La mirada crítica" de Ana Terradillos como "Vamos a ver" de Joaquín Prat continuarán en la parrilla. Además, Verónica Dulanto dejará "Vamos a ver" para liderar junto a Frank Blanco el espacio vespertino "TardeAR", mientras que Beatriz Archidona se centrará exclusivamente en "De Viernes" con Santi Acosta. ¿Estará ya disponible la cuenta de X de Telecinco para entonces? El tiempo dictaminará.