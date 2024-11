Telecinco anuncia a Santi Millán, Lorena Castell y Pablo González Batista como presentadores de 'Caiga Quien Caiga'

Telecinco ha dado un golpe de efecto al confirmar el regreso de 'Caiga Quien Caiga' (CQC), el icónico programa de actualidad y humor, con Santi Millán, Lorena Castell y Pablo González Batista como presentadores. El espacio, conocido por su enfoque satírico y su estilo irreverente, volverá a abordar la actualidad política, social, deportiva y de espectáculo, marcando así una nueva etapa de este formato que ha dejado huella en la televisión española.

La elección de este trio de presentadores no ha sido casualidad. Millán, uno de los rostros más habituales de Mediaset, combina su experiencia como presentador de 'Got Talent' y actor en series como "El Pueblo" o "7 Vidas" con un carisma natural y un humor cercano. Lorena Castell, por su parte, es una artista versátil que ha destacado como presentadora, actriz y cantante, y su paso por programas como 'Zapeando' y 'Me Resbala' de Atresmedia le han consolidado como un referente en el entretenimiento televisivo. Finalmente, Pablo González Batista, conocido por su trayectoria como director y guionista de radio y televisión, aporta un perfil analíticoy creativo que enriquecerá el formato. Sin duda alguna, el equipo de presentadores promete una mezcla de improvisación, ironía y dinamismo para analizar la actualidad y dar paso a los reportajes de los clásicos reporteros de 'CQC', que, con sus trajes negros, gafas de sol y preguntas incisivas, se encargarán de poner en aprietos a personalidades del ámbito público.

'Caiga quien caiga' Mediaset

Un programa con mucha historia

El regreso de 'Caiga Quien Caiga' supone un nuevo capítulo para este programa que ha transitado por diversas etapas desde su estreno en Telecinco en 1996, cuando fue conducido por El Gran Wyoming, Javier Martín y Juanjo de la Iglesia. Más tarde, contó con figuras como Manel Fuentes, Arturo Valls y Juanra Bonet, y en su salto a laSexta en 2008, sumó a presentadores como Frank Blanco y Toni Garrido. Su última versión en Cuatro en 2010 estuvo liderada por Ana Milán, Silvia Abril y Tània Sàrrias, marcando un cambio hacia un enfoque más femenino.

Ahora, Warner Bros. ITVP España y Telecinco trabajan en la selección del equipo de reporteros que acompañará a Millán, Castell y González Batista. Se espera que el formato mantenga su esencia de sátira, crítica social y humor afilado, características que le valieron numerosos premios y el reconocimiento de la audiencia en sus etapas previas.

En un momento de "Caiga quien caiga" con Juanjo de la Iglesia y El Gran Wyoming La Razón La Razón

Con este movimiento, Mediaset busca recuperar la frescura y el impacto de uno de sus programas más legendarios, apostando por rostros conocidos y un equipo con una destacada capacidad de conectar con el público. El regreso de 'Caiga Quien Caiga' promete no dejar indiferente a nadie en su misión de poner en jaque a la actualidad con su particular y atrevido enfoque gamberro.