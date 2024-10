Sonsoles Ónega sorprende a Arturo Valls con una llamativa broma en directo: "Tú tienes máscaras y yo..."

Arturo Valls ha visitado el programa 'Y ahora Sonsoles' para promocionar la nueva temporada de 'Mask Singer', el exitoso concurso de disfraces de Antena 3 en el que él es el presentador principal. La entrevista, que ha comenzado con el típico tono ameno y distendido del programa, ha dado paso a un inesperado momento de comedia cuando Sonsoles Ónega ha decidido estampar un huevo sobre la cabeza de Valls en pleno directo.

Todo ha comenzado cuando, en medio de la conversación, Sonsoles ha mostrado un huevo ante la sorpresa del público y los invitados. La situación ha generado curiosidad de inmediato, y Pilar Vidal, colaboradora del programa, no ha tardado en advertir al invitado: "Te lo quiere romper en la cabeza". La respuesta de Ónega ha sido rápida y divertida: "Tú tienes máscaras y yo huevos", haciendo referencia al programa 'Mask Singer', en el que los participantes se esconden detrás de máscaras.

Arturo Valls con un huevo en la cabeza en 'Y Ahora Sonsoles' Atresmedia

Por otra parte, la presentadora no ha perdido la oportunidad de hacer partícipe al público en la decisión. "¿Le rompo el huevo o no?", ha preguntado, desatando una ovación unánime que animaba a llevar a cabo la broma. Ante los gritos y aplausos de la audiencia, Sonsoles Ónega finalmente ha estrellado el huevo sobre la cabeza de Arturo Valls, quien, lejos de molestarse, se ha tomado la situación con mucho humor, lo que ha generado aún más risas entre el público y los colaboradores. Para justificar el acto, Ónega ha revelado que la idea no había sido enteramente suya, sino de la directora del programa, quien, según ha comentado, había estudiado junto a Valls en Valencia. "Ha sido idea de la directora, que estudiaba contigo", ha explicado la presentadora con una sonrisa. A modo de cierre cómico, Valls ha ironizado sobre la situación diciendo: "Aquí hay rencor. No está justificado por el guion ni nada. Es por el morro", lo que ha provocado la risa generalizada en el plató.

Arturo Valls y cómo conoció a su mujer

Durante la entrevista, Arturo Valls no solo ha hablado de 'Mask Singer', sino que también ha aprovechado para aclarar un mito que circula por internet sobre cómo conoció a su esposa, Patricia María Santiveri. Según la leyenda, la pareja se habría conocido en una tienda de perfumes tras un malentendido con una dependienta. Sin embargo, el cómico ha desmentido esa versión, asegurando que es una historia inventada para un programa de televisión de Atresmedia: '¡Ahora caigo!'

Arturo Valls, presentador de «¡Ahora caigo!» durante la emisión de un programa larazon

El presentador ha relatado la verdadera historia: ambos se conocieron en un concierto de la banda The Cure en Valencia, donde Patricia, curiosamente, no sabía quién era Valls en ese momento. "Lo que más me llamó la atención es que no me conocía", ha comentado entre risas. La confesión, sin duda alguna, ha añadido un toque personal y entrañable a la divertida y caótica entrevista, mostrando a Arturo Valls no solo como un profesional del entretenimiento, sino también como un hombre sencillo y cercano.