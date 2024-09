Adara y Frank Blanco protagonizan un tenso debate en "Gran Hermano"

Segunda semana de concurso y segunda gala dominical en "Gran Hermano", que salvó a unos de los concursantes nominados, además de presenciar en directo un tenso debate entre dos de sus colaboradores en mitad del plató. Adara Molinero no dudó en recriminar a Frank Blancosu actitud en ciertos programas de Mediaset y el presentador y contertulio de "Fiesta" y "TardeAr" se defendió ante la atenta mirada de Ion Aramendi, quién conducía anoche el concurso de Telecinco.

Gritos y salvación

Tras una gala tranquila, el torbellino llegó en los instantes finales, cuando Frank Blanco fue interrumpido por la propia Adara Molinero, despertando la ira del presentador que no se calló en ese momento. Después llegó el turno de las acusaciones cruzadas, lo que aumentó la tensión en el plató de "Gran Hermano". "Llevo media hora o más intentando hablar. Me parece fatal que en el Debate le robes el turno a un compañero al que el presentador le acaba de dar paso, querida compañera", exponía Blanco que no sabía la dureza que le venía encima con la grave acusación de Adara sobre su persona.

"Este hombre, por llamarlo de alguna manera, ha estado criticándome en un montón de programas en que he salido. He intentado tener una buena relación y de repente buscas un enfrentamiento conmigo, ¿de dónde?" expuso Adara a su compañero de tertulia, que le rebatió pidiendo por favor "que le respetará su turno de respuesta", siendo este último ninguneado por la ex concursante de muchos de los realities de Mediaset, como "Supervivientes All Star".

Antes de todo esto, Ion Aramendi desprendió de sus cuerdas vocales a la persona que se quedaba exenta de la "expulsión" en esta segunda semana de concurso. Durante la prueba, tres concursantes destacaron por su esfuerzo: Elsa, Edi y Manu. Como recompensa, obtuvieron el privilegio de salvar a uno de los nominados y eligieron a Ruvens, quien fue retirado de la lista negra. De esta forma, los nominados quedaron reducidos a Óscar, Diego, Juan y Nerea. Además, en un resumen de la convivencia de los últimos días, se revelaron varios sentimientos. Óscar confesó que se ha enamorado de Ruvens, mientras que Edi y Ainara admitieron sentirse atraídos físicamente. Por otro lado, Vanessa y Javier continúan con sus constantes peleas en un concurso que es la gran apuesta para Telecinco, después de cancelar "Babylon Show" y otorgarle pleno espacio en access prime time y prime time a la casa de Guadalix.