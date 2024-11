Exfutbolista se reinventa como mago tras una lesión y sorprende en “Got Talent”

En las audiciones de “Got Talent España”, Jano Velasco, quien hace unos años se dedicaba al fútbol profesional, reveló su sorprendente cambio de vida. Tras una grave lesión de rodilla que lo obligó a dejar el deporte, Jano decidió reinventarse como mago, una pasión que ahora ocupa su día a día. “Nunca es tarde para reinventarse”, confesó, compartiendo lo que llamó “la época más difícil” de su vida. Antes de su actuación, recordó las tres operaciones de rodilla a las que se sometió intentando regresar al fútbol profesional, hasta que finalmente aceptó que debía dejar atrás su carrera en los terrenos de juego.

Con humor, Jano inició su espectáculo diciendo: “Soy un mago con un as bajo las botas” y realizó un truco en el que usó los autógrafos de los miembros del jurado y una baraja de cartas. Su presentación cautivó al público y al jurado, que incluía a Risto Mejide, Florentino Fernández, Paula Echevarría y Tamara Falcó. Paula elogió su habilidad en la magia, señalando: “Para llevar dos años, me parece que lo has bordado”. Florentino, por su parte, quiso saber más sobre su pasado futbolístico, y Jano explicó que jugó en el Fuenlabrada en España y en un equipo de primera división en Viena.

Tamara Falcó, visiblemente emocionada, se identificó con la historia de Jano, recordando a su tío Julio Iglesias, quien también cambió de carrera tras una lesión. “Lo que al principio puede parecer una piedra en el camino, ojalá pueda abrirte muchas puertas”, le expresó Tamara, destacando su valentía. Risto, en su estilo característico, comentó que el truco “está bien, pero tampoco es para flipar”.

La historia de Jano, un exdeportista que transformó su vida para dedicarse a la magia, ha resonado con la audiencia y los jueces de “Got Talent”, quienes valoraron tanto su actuación como la fuerza de su mensaje: la capacidad de adaptarse y encontrar nuevas pasiones, incluso en los momentos más difíciles.