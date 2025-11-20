La aplaudida charla de un concursante de 'OT 2023' sobre las drogas en la industria: "Sed muy conscientes y priorizar"

La actual edición de 'Operación Triunfo' (OT) está siendo de lo más enriquecedora para la nueva camada de "triunfitos", que cada semana reciben la visita de otros artistas que pasaron por ese mismo escenario y que les han regalado consejos muy prácticos.

Uno de esos últimos invitados ha sido Lucas Curotto, quinto finalista de 'OT 2023', que no tuvo ningún reparo en hablar sobre lo difícil que es encontrar un sitio fuera del programa producido por Gestmusic, haciéndoles ver que no será un camino de rosas: "Es difícil ser Aitana, ¿cuántos concursantes hay y no nos acordamos de los nombres?".

El artista también fue más allá y habló sin filtros de lo que supone una parte nociva que rodea a la industria musical como son los distintos ambientes en los que se consumen drogas. El compositor uruguayo puso como ejemplo las habituales fiestas de amigos a las que vienen invitados y que tan solo conocen de "un par de veces".

"Se van a encontrar ambientes donde está la droga", les ha advertido, explicando que si están mal o se encuentran en "un momento sentimental jodido", les pueden "ofrecer algo, aceptas y te empiezas a mover en entornos complicados".

Tras este aviso, el cantante les aconsejó que lo importante era "no perder el foco" de sus proyectos en la música, así como ser conscientes y priorizar porque fuera de la Academia se van a encontrar con "tantos estímulos" y ese escenario es "un mundo tentador".

Hace unos meses, Curotto fue protagonista de varias noticias que recogieron que el artista estaba trabajando como camarero en una cafetería de Madrid, una información que él mismo confirmó abriendo un debate sobre la necesidad de complementar su carrera artística con otros trabajos.

"Esto es normal, esto pasa, y no es nada malo. La música es lo más lindo que hay, pero también es un camino muy complicado", aseguró en aquel momento restándole importancia. Durante su charla con los concursantes de 'OT 2025' el tema ha vuelto a salir a la palestra.

El compositor, que actualmente trabaja en una orquesta, ha negado que esta situación suponga un fracaso en la vida de un músico, revelando que después de lanzar su disco y actuar en una gira "a ganancia cero", comenzó a gastar "mucho dinero", sin darse cuenta que la vida sigue siendo "muy demandante y no te das cuenta de que se empieza a ir el dinero", por lo que tuvo que pasar a realizar otras labores y dejar por un momento la música.