España ahorrará unos 300.000 euros del presupuesto de RTVE tras renunciar a Eurovisión 2026

La decisión está tomada. Israel participará en el próximo Festival de Eurovisión, que se celebrará en mayo de 2026 en Viena. Así lo anunció la Unión Europea de Radiodifusión (UER) este jueves, 4 de diciembre, tras su Asamblea Ordinaria. España, como había advertido previamente RTVE, secundará su boicot y no estará en la capital austriaca.

La decisión de RTVE de no participar en Eurovisión 2026 tendrá un efecto directo en sus cuentas: un ahorro cercano a los 300.000 euros, la cantidad que España ha invertido de media en el festival durante la última década. Según los datos del gasto anual desde 2011, el presupuesto destinado a la participación española ha oscilado habitualmente entre los 280.000 y los 320.000 euros, con picos como los 347.697 euros de 2023 o los 357.063 euros de 2024. En 2025, el desembolso alcanzó los 331.721 euros, una cifra que RTVE no tendrá que asumir este año tras el boicot aprobado en respuesta a la continuidad de Israel en el certamen. Aunque el coste varía en función de la sede, el montaje escénico o la promoción del artista (dinero que va aparte de la cuota pagada por la emisión y participación en el certamen), el gráfico muestra una estabilidad notable en la inversión: la participación española rara vez baja de los 275.000 euros y en ocasiones supera ampliamente los 300.000. La ausencia en 2026 permitirá a RTVE redirigir esos fondos a otros proyectos de programación o producción interna en un momento de especial debate sobre la financiación del servicio público.