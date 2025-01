El trabajador despedido del Benidorm Fest 2025 pide perdón en 'TardeAR': "Nunca tuve la intención de causar daño"

Fernando, un trabajador del Benidorm Fest 2025, ha sido despedido tras publicar en redes sociales un vídeo del ensayo de Melody, una de las concursantes del festival que selecciona al representante de España en Eurovisión 2025. Este acto, que violó las estrictas normas del concurso, ha desatado polémica y generado un gran revuelo en redes sociales por parte de los eurofans.

En una entrevista exclusiva en 'TardeAR', programa presentado desde unos días por Frank Blanco, Fernando ha asumido su error y expresado su arrepentimiento. "Me he equivocado al cien por cien. Quiero pedir perdón a Melody, a los demás cantantes y a los fans. Nunca tuve la intención de causar daño", ha declarado visiblemente afectado en el programa de Telecinco. El incidente ha ocurrido a pocos días de la segunda semifinal, que se celebrará el 30 de enero y en la que Melody interpretará su tema 'Esa Diva'. Según las normas del festival, está estrictamente prohibido grabar y difundir cualquier contenido relacionado con los ensayos, una regla que Fernando desconocía al principio. "De los primeros vídeos que publiqué no me dijeron nada, pero después me avisaron. No pensé que tendría tanta repercusión", ha explicado a Frank Blanco.

La difusión del vídeo no solo ha afectado a Melody, sino también a otros artistas como Sonia y Selena, ya que se revelaron elementos de las puestas en escena de varios semifinalistas. Según Fernando, la emoción y los nervios le jugaron una mala pasada. "Soy fan de Melody desde siempre, y en ese momento me pudo la emoción. Nunca quise perjudicarla, ni a ella ni a su carrera", ha asegurado durante la entrevista. Asimismo, el ya ex empleado del festival ha reconocido que no midió las consecuencias de su acción y que, tras la viralización del vídeo, fue notificado de su despido. "Cuando llegué al trabajo me dijeron que no continuaría. Me arrepiento profundamente y espero que los fans del festival puedan perdonarme", ha afirmado.

Los 16 participantes del Benidorm Fest 2025 RTVE

Por otra parte, Frank Blanco, junto a otros colaboradores de 'TardeAR', ha reflexionado sobre el impacto de este tipo de incidentes en la era digital. "Las redes sociales tienen un enorme poder positivo, pero también pueden ser muy peligrosas. Un momento de descuido puede hacerte perder el trabajo como le ha ocurrido a Fernando", ha señalado el presentador. Sin duda alguna, el caso de Fernando pone de manifiesto los riesgos asociados al uso inadecuado de las plataformas digitales, especialmente en entornos profesionales con normas estrictas como el Benidorm Fest 2025. Mientras tanto, Melody continúa preparando su actuación, mientras los organizadores refuerzan las medidas para evitar futuros incidentes.