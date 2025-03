"Los veo un poco reventados": Antonio Montero arremete contra sus excompañeros de 'Sálvame'

El periodista Antonio Montero ha lanzado duras críticas contra varios de sus antiguos compañeros de 'Sálvame' durante su participación en el pódcast 'Chico de revista', presentado por Arnau Martínez. En esta entrevista, el colaborador de 'De Viernes' ha repasado su trayectoria profesional y ha hablado sin tapujos sobre el programa de Telecinco y algunos de sus rostros más icónicos, como Belén Esteban, Lydia Lozano y María Patiño.

Antonio Montero no ha dudado en señalar que, en su opinión, 'Sálvame' "se degeneró bastante" con el tiempo. Según el periodista, el punto de inflexión fue la polémica con Antonio David Flores, que marcó el inicio del declive del formato. "Se equivocaron completamente con ese conflicto. Creo que fue un punto definitivo que marcó el camino de todo, y se lo dije a la productora", ha afirmado. Además, ha asegurado que el programa consiguió "dividir a la sociedad seriamente", un efecto que, en su opinión, sigue vigente a través de las redes sociales. Pese a reconocer que el espacio de Mediaset fue "pintoresco, divertido, inteligente y sarcástico", ha confesado que nunca se sintió querido en el formato.

Antonio Montero, paparazzi Cedida

Uno de los nombres más señalados en la entrevista ha sido Lydia Lozano. Antonio Montero la ha acusado de haberse construido una imagen falsa y ha recordado su polémica con el caso de Ylenia Carrisi, la hija desaparecida de Al Bano y Romina Power. "Si realmente creyera que Ylenia estaba viva, habría ido a buscarla. Pero no fue porque ni ella misma creía en su información", ha sentenciado. Sobre Belén Esteban, el paparazzi ha dejado caer que podría revelar información comprometedora sobre ella. "Me ha decepcionado muchísimo y me ha hecho faenas de las que tengo pruebas para demostrarlo", ha afirmado. Además, ha contado que, tras felicitarla por su nuevo programa 'Ni que fuéramos Shhh', no recibió respuesta, lo que reforzó su desencanto con la 'princesa del pueblo'.

Antonio Montero Zona Rainpod

Respecto a María Patiño, Antonio Montero ha relatado un episodio que ocurrió tras la muerte de Jimmy Giménez-Arnau. Según él, cuando acudió a dar el pésame a la viuda del periodista, Patiño insinuó que solo estaba allí para buscar protagonismo. "Cree el ladrón que todos son de su condición", ha comentado de forma contundente. Para Antonio Montero, la actitud de sus excompañeros demuestra que tienen un "ego extraordinario" y "muy poca generosidad para aguantar el relato del otro". Además, cree que algunos de ellos siguen resentidos tras el final del programa. "Yo les veo un poco reventados, sinceramente", ha afirmado. Pese a las polémicas, el periodista ha asegurado que es feliz en su vida actual y que no necesita a nadie de 'Sálvame'. "Cada uno allá con lo suyo y cada palo que aguante su vela", ha concluido, marcando así un claro distanciamiento con su pasado en el programa que presentaba Jorge Javier Vázquez.