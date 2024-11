El Vigilante de la playa más famoso de la televisión, desenmascarado en "Mask Singer"

"Mask Singer" se supera semana a semana. El concurso musical de Atresmedia es un espectáculo sin precedentes, una bomba de la pequeña pantalla que ayer volvió a dejar enmudecidos a todos los presentes con la revelación de dos máscaras muy carismáticas. Bárbara Rey, que grabó su secuencia en el concurso liderado por Arturo Valls antes de su reciente polémica con el monarca Juan Carlos I, fue descubierta bajo el disfraz de Troll. La visita de la ex vedette no fue la única sorpresa de la noche, ya que la música de Jimi Jamison y su "I'm always here" resonó con fuerza en el plató de Atresmedia con la participación en "Mask Singer" del vigilante de la playa por excelencia, el gran David Hasselhoff.

Un icono de la televisión ochentera

El casting de la cuarta edición de "Mask Singer" quedó completado con la participación de Cobra y Troll, que sumaron a Rinoceronte, Hipopótamo, Churros y Helado, que volvieron a participar en la noche de ayer. Tras adivinar en las galas anteriores a Carl Lewis (Panda), Ana Obregón (Palomitas), José Luis Rodríguez ‘El Puma’ (Aguacate), Manuela Carmena (Patita de goma), María José Campanario (Oveja) y Miguel Ángel Revilla (Brócoli), ayer fue el turno de Troll e Hipopótamo, siendo este último un acierto personal de Javier Ambrossi, quien apostó de lleno por el actor nacido en Baltimore, ya una pista fue clave para el descubrimiento de una de las grandes estrellas televisivas de los años 80. "Porque una de sus series las rodó en Hawái y él corría por la playa", explicaba el actor y director cuando en el perfil de Hipopótamo se dio a conocer que el invitado tocaba el ukelele. Ambrossi apostó fuerte por Hasselhoff y acertó.

Al quitarse la máscara, el actor estadounidense reveló quién era, generando reacciones de asombro. Javier Ambrossi, miembro del jurado, expresó su emoción al acertar su identidad y elogió al actor: "Lo sabía desde el principio. Es un honor, he visto todas tus series, eres un icono". El actor, a su vez, se dirigió a Alaska, otra jueza del programa, recordándole que la conocía desde los años 80. Ella confirmó con una sonrisa, mientras el público compartía el asombro general. David, el participante desenmascarado, había dado pistas intrigantes antes de su revelación, entre ellas que podía medir hasta cuatro metros de largo y comía 90 kilos de carne. En su última actuación, interpretó el popular tema "Baby Don’t Hurt Me", manteniendo a la audiencia en suspenso hasta el instante de su revelación, donde el misterio finalmente fue resuelto para sorpresa de todos.

Más tarde, fue el turno de la máscara llamada Troll, quien, al igual que otros participantes, había ofrecido pistas enigmáticas: se describió como alguien "empollona", con sobresalientes notas y sin descanso ni siquiera en el recreo. Durante su actuación, interpretó la canción "Despechá" de Rosalía, lo que confundió aún más a los investigadores. Las conjeturas del jurado apuntaban a figuras como Úrsula Corberó y Clara Lago, pero cuando Troll se quitó la máscara, la sorpresa fue total: se trataba de Bárbara Rey, una de las figuras más icónicas de la televisión española. Emocionada y al borde de las lágrimas, Bárbara confesó que deseaba permanecer en el programa y compartió su tristeza al despedirse, explicando que había hecho todo lo posible por despistar. Arturo Valls, presentador del programa, destacó que nunca habían presenciado un momento tan emotivo en los cuatro años del programa. La noche terminó con todos bailando y disfrutando del talento de la artista, mientras las máscaras restantes. Rinoceronte, Churros, Helado y Cobra continúan en la competencia.