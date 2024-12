Las visitas internacionales no cesan en "El Hormiguero"

Las hormigas más famosas de la televisión se preparan para cerrar 2024 a lo grande gracias a los grandes invitados que tiene preparado "El Hormiguero" en estos últimos días de 2024. Hollywood, mucha música e incluso grandes dotes culinarias harán acto de presencia en la joya de la corona más preciada del grupo Atresmedia.

Una semana de nuevo, a lo grande

La próxima semana en "El Hormiguero" comenzará con la visita del actor estadounidense Patrick Dempsey. Reconocido mundialmente por sus papeles en éxitos como la serie "Anatomía de Grey" y películas como "Bridget Jones’s Baby" o la reciente "Ferrari", Dempsey compartirá con los espectadores anécdotas de su destacada carrera. Además, hablará sobre su pasión por el automovilismo, que lo ha llevado a competir en carreras profesionales e incluso a fundar su propio equipo de competición. El martes, el programa recibirá a C Tangana y Yerai Cortés para presentar "La guitarra flamenca de Yerai Cortés", una película que marca el debut de C Tangana como director y que se estrena el 20 de diciembre. La obra narra el viaje personal y artístico de Yerai Cortés, mezclando música y narrativa en una experiencia única que promete emocionar a la audiencia. Ambos artistas profundizarán en cómo este proyecto surgió de la fascinación de C Tangana por el talento y la historia familiar de Cortés, prometiendo una noche llena de arte y música.

El miércoles, "El Hormiguero" contará con la presencia de Alaska, quien presentará su serie documental "Alaska Revelada". Este proyecto, que se estrena el 15 de diciembre en Movistar Plus+, está compuesto por tres episodios que exploran aspectos poco conocidos de su vida personal y profesional. La serie incluye testimonios de figuras destacadas de la cultura y el espectáculo, así como de personas cercanas a Alaska, ofreciendo una visión íntima de su trayectoria. Para cerrar la semana, el jueves será el turno del cocinero Karlos Arguiñano, quien presentará su nuevo libro "545 recetas para triunfar. Fáciles de hacer y ricas de comer". Con su característico carisma, Arguiñano compartirá detalles de las recetas incluidas en su obra, pensada para inspirar la cocina de los hogares durante todo el año. La presencia de Arguiñano promete una velada llena de humor, consejos prácticos y buena energía, culminando una semana diversa y entretenida en el programa.