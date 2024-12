Dabiz Muñoz confiesa en 'El Hormiguero' cuál es el peor restaurante del mundo: "Odio comer en..."

Dabiz Muñoz, el chef madrileño conocido por su enfoque disruptivo en la gastronomía, ha cerrado la primera semana de diciembre con una visita memorable a 'El Hormiguero'. Durante su aparición, el cocinero, que ha sido galardonado con varias estrellas Michelin y ocupa el puesto número uno del The Best Chef Awards por tercer año consecutivo, ha hablado sobre su carrera, sus retos personales y profesionales, y su esperado documental, "UniverXO Dabiz", que se estrenará en Netflix el próximo 20 de diciembre.

El marido de Cristina Pedroche es, sin duda, uno de los chefs más influyentes y reconocidos a nivel mundial. Sin embargo, detrás del éxito de sus restaurantes DiverXO, StreetXO y RavioXO, hay una historia de sacrificio, esfuerzo y una constante autocrítica. "En el documental se habla de que todo caso de éxito tiene una verdad oculta, cosas que no son tan bonitas porque hay una historia de sacrificio, de esfuerzo… En mi caso, también hay una historia de gestión mental importante, y todo eso lo enseñamos", ha confesado Muñoz durante su entrevista con Pablo Motos. Además, el documental de Netflix promete mostrar no solo el glamour de la alta cocina, sino también los momentos difíciles y las decisiones críticas que Dabiz enfrenta día a día. "Era fundamental que en el documental se viera todo lo que pasa y todo lo que hago para llegar donde estoy hoy y seguir cumpliendo mis sueños y mis objetivos", ha añadido el chef.

El nivel de exigencia en la vida de Dabiz Muñoz es extremo. No solo lidera todos sus proyectos culinarios, sino que también se somete a una rutina diaria extenuante que combina deporte y trabajo. "Hoy me he levantado muy temprano, he hecho el desayuno de mi familia, y rápidamente me he ido a jugar pádel durante dos horas", ha relatado. Tras el ejercicio, el chef ha continuado su día en el restaurante DiverXO, donde dirige cada detalle con precisión quirúrgica. "Yo lidero absolutamente todo lo que hago. Esa es la receta del éxito de verdad: me involucro en todo al 100%. Esto tiene cosas buenas, pero también tiene un peaje que pagar". El deporte es una herramienta esencial para gestionar el estrés, y el chef no escatima en tiempo ni esfuerzo. "Después del pádel, me he puesto a correr 10 kilómetros. El correr me mantiene muy activo", ha explicado. Esta disciplina no solo refleja su obsesión por la excelencia, sino también su compromiso con un equilibrio físico y mental.

Uno de los temas más personales que ha abordado Dabiz Muñoz ha sido su relación con DiverXO, el restaurante que le ha dado fama mundial pero que también ha sido una fuente constante de estrés. "Llevo con ese restaurante 18 años. Me marca mucho la agenda y mi vida personal porque es un sitio al que mucha gente quiere ir", ha explicado. Asimismo, el chef no ha descartado cerrar DiverXO en un futuro cercano si no encuentra el equilibrio adecuado. "Hay una dicotomía todo el tiempo en la que me pregunto si quiero seguir con DiverXO o no. Me doy a este ritmo arrollador de vida 10 años más. Luego seguiré viajando y cocinando, pero no será DiverXO", ha revelado.

Mantener un nivel de excelencia constante en cada uno de sus restaurantes es, según Dabiz Muñoz, uno de sus mayores desafíos. Durante la entrevista, el chef ha reconocido que el ritmo de su trabajo es "extenuante" y que la presión mental es constante, especialmente con la incorporación de nuevos proyectos. "Sumamos muchos nuevos proyectos y el ritmo de trabajo es extenuante y la exigencia mental es muy grande. Eso se ve", ha explicado. Aunque cuenta con un equipo excepcional, el chef se involucra personalmente en cada detalle de sus creaciones, desde la concepción hasta la ejecución. "Yo lidero absolutamente todo lo que hago. Yo creo que esa es la receta del éxito de verdad: que me involucro en todo al 100%", ha afirmado, reconociendo que este nivel de dedicación tiene un alto coste personal.

Esta obsesión por la perfección, sin embargo, no siempre le permite disfrutar de su propio trabajo. Para sorpresa de muchos, Dabiz Muñoz ha confesado que no disfruta comiendo en DiverXO, el restaurante que lo ha posicionado en la cima de la gastronomía mundial. "El peor restaurante del mundo para mí es DiverXO. Odio comer en mi restaurante, no me lo paso bien y no disfruto", ha revelado. Su mirada crítica se centra en cada aspecto del plato, desde la construcción conceptual hasta el equilibrio de sabores, lo que convierte cada comida en una experiencia de autocrítica constante. "Yo como y sufro. No es que mi equipo lo haga mal, que lo hace todo de 10, pero yo veo siempre fallos. A la vez que como, voy tomando notas de qué hay y qué no cambiar en mi restaurante", ha agregado. Además, ha destacado a Pablo Motos que, en su búsqueda por la innovación, su dieta puede ser menos glamorosa de lo que parece. "Para llegar a un pollo bien hecho, como nosotros lo queremos, hay que comer pollos que no sean tan buenos. De tanto comer pollo, tu paladar ya no diferencia muchas veces cuál está mejor", ha comentado entre risas al referirse en la hamburguesa de pollo de su famoso delivery.

Por otra parte, la dedicación de Dabiz a su restaurante ha sido total, incluso a costa de su comodidad personal. "Estuve durmiendo un año en un colchón en el sótano del restaurante", ha recordado. Esa etapa reflejaba su lucha por alcanzar una perfección que parecía siempre fuera de su alcance. "Siempre sentía que iba por detrás, que hacía más de lo que mi capacidad de acción me daba de sí. Han sido 18 años arrolladores en los que he dado mi vida entera a DiverXO". Fue su madre quien finalmente le convenció para dejar esa vida en el sótano. "Mi padre venía por las mañanas, me abría y se tomaba un café conmigo, pero fue mi madre quien me dijo que ya era hora de volver a casa", ha comentado con una sonrisa.

Otro aspecto que el chef ha destacado ha sido la importancia de la terapia en su vida. "Hay dos cosas en mi agenda que no me pueden faltar: el deporte y mi terapia. Si tengo que hacer algo por ello, lo dejo, porque no me puede faltar", ha afirmado. La terapia le ha ayudado a comprenderse mejor, a gestionar sus obsesiones y a lidiar con las frustraciones. "Soy una persona muy obsesiva. Mi psicóloga me ha ayudado mucho a comprenderme", ha confesado.

Dabiz Muñoz es conocido por su creatividad desbordante y su disposición a experimentar con sabores poco convencionales. Durante la entrevista en Antena 3, ha hablado sobre una experiencia gastronómica inusual: el semen de pez. "Era de bacalao, yo ya lo había probado varias veces. Es como una textura a yema de huevo y sabe como entre una sardina a la brasa y un sashimi de atún. A mí me flipó mucho y creo que la gente se sorprendería para bien", ha explicado. Además, ha bromeado sobre su habilidad para mezclar sabores aparentemente imposibles. "¿Los churros se pueden mezclar con todo? Sí, incluso con mayonesa", ha dicho entre risas a Pablo Motos. "La mejor salsa del mundo es la yema de huevo, puede ir con todo y además es la salsa universal", ha afirmado.

En otro orden de cosas, Dabiz también se ha obsesionado con el pádel, deporte en el que asegura tener un nivel casi profesional. "He ganado mucho a Joselu y a Carvajal. Tengo un gran nivel, nivel profesional. Qué se preparen Tapia y Galán porque les gano", ha bromeado. "En mi cabeza ahora solo hay cocina y pádel", ha confesado. Mientras tanto, el chef continúa sorprendiendo al mundo con sus innovaciones culinarias y su incansable búsqueda de la excelencia. Como él mismo afirma, aún le quedan "10 años a fuego, a tope".

La entrevista ha terminado de forma amena y divertida con Dabiz Muñoz cocinando junto a Pablo Motos una original quesadilla, que mezclaba ingredientes inesperados al más puro estilo del chef. Además, ambos han probadolos nuevos turrones que Dabiz ha lanzado estas navidades, disponibles en algunos supermercados, y que prometen convertirse en un éxito gastronómico de la temporada al igual que otros años atrás. Como es tradición en el programa, también se ha intentado entregar la tarjeta OpenBank de 'El Hormiguero', que esta vez acumulaba un premio de 12.000 euros. Sin embargo, tras varios intentos, nadie ha logrado acertar, dejando el bote desierto. Ante esta situación, Pablo Motos ha confirmado que la próxima semana el premio ascenderá a 18.000 euros, un premio nunca dado en la tarjeta OpenBank por 'El Hormiguero'.