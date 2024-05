'La Voz Kids' vive su actuación más sorprendente: "Nunca se ha visto algo así en la historia de la música"

La penúltima noche de audicionesa ciegas de 'La Voz Kids' fue escenario de una de las actuaciones más emotivas y memorables del programa. Celia, una joven sevillana, logró conmover a todos los presentes, incluyendo a los coaches, con una actuación que dejó a todos al borde de las lágrimas.

Celia llegó al programa inspirada por Nazaret Moreno, una finalista de la edición de 2021 del equipo de Rosario Flores. Con un broche regalado por su ídola como amuleto, Celia se subió al escenario decidida a impresionar a Rosario, y lo logró con creces. La joven sevillana interpretó "Ángel Caído", una de las canciones más emblemáticas de Malú. Desde los primeros segundos, la voz de Celia cautivó a Rosario, quien no pudo evitar expresar su admiración: "Qué bonito". La emoción se extendió rápidamente entre los otros coaches, Lola Índigo y David Bisbal, pero fue Rosario quien primero pulsó el botón para girarse, seguida inmediatamente por Lola Índigo.

Al ver que dos coaches se habían girado, Celia no pudo contener las lágrimas y continuó cantando entre sollozos, creando un momento conmovedor para todos los presentes. Rosario no tardó en correr al escenario para abrazarla y consolarla, resaltando lo inusual y emocionante de la situación: "No había visto nunca a nadie llorar y cantar a la vez". Rosario, conmovida por la actuación y la emoción de Celia, hizo todo lo posible por convencerla de unirse a su equipo. "Yo me muero por ti. Quiero que te vengas a mi equipo conmigo, por favor te lo pido. Vente con Rosario, porque yo me voy a morir contigo", exclamó, resaltando el profundo impacto que la actuación de Celia había tenido en ella.

A pesar de que David Bisbal no se giró, destacó la singularidad de la actuación de Celia: "Cantar y llorar a la vez es algo que no se ha visto nunca en la historia de la música". Al final, y como era de esperar, Celia eligió unirse al equipo de Rosario, siguiendo los pasos de su ídola Nazaret Moreno. Con la elección de Celia, Rosario suma un talento más a su equipo, mientras la joven sevillana se lleva consigo el "sello oficial del equipo de Rosario", una 'M de monstrua'. La actuación de Celia no solo destacó por su calidad vocal, sino también por la profunda emoción que transmitió, dejando una marca imborrable en la historia de 'La Voz Kids'.