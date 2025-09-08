¿Quién mató a Jana? El secreto más oscuro de “La Promesa” sale a la luz

La semana en “La Promesa”, la exitosa serie de las tardes de RTVE, viene cargada de revelaciones que sacuden los cimientos del palacio. El gran enigma de la serie —la muerte de Jana— comienza por fin a despejarse, y todo apunta hacia Leocadia. En un momento límite, Lorenzo lanza un chantaje despiadado: si no se casa con Ángela, revelará al mundo quién fue realmente la responsable de aquella tragedia. La señora de Figueroa, acorralada, revive en su mente lo ocurrido aquella noche… ¿Estamos ante la verdad definitiva?

Mientras tanto, la situación de Pía y Ricardo da un giro inesperado. Gracias a la intervención de Manuel, evitan ser expulsados, pero el “premio” es amargo: Cristóbal los degrada a doncella y mozo. Aunque lo aceptan con resignación, la humillación no pasa desapercibida y Santos se encarga de avivar la herida cada vez que puede. El ambiente en el servicio es cada vez más tóxico, mientras las tensiones también crecen entre Cristóbal y Petra, tras un accidente en los jardines.

Por otro lado, Manuel toma una decisión valiente: renuncia a su cargo en palacio para fundar su propia empresa. Pero su padre, Alonso, no está dispuesto a dejarlo marchar tan fácilmente y lanza un ultimátum. En paralelo, Curro, frustrado por la desaparición de Ángela, comienza a sospechar del capitán y se plantea acudir al sargento Burdina para iniciar una investigación oficial.

Ángela reaparece finalmente, pero lo hace desorientada y debilitada tras su falso secuestro. Leocadia, al verla, estalla contra Lorenzo, consciente de que ha cruzado una línea irreversible. El ambiente en el marquesado se enrarece aún más cuando el barón de Valladares, humillado por Catalina, irrumpe con amenazas y promesas de represalias. A todo esto se suma la presión mediática: un periódico apunta directamente a Catalina como instigadora de las revueltas.

Los conflictos personales tampoco dan tregua. María Fernández no puede con su amor por Samuel y sufre una fuerte crisis emocional. Vera y Lope se distancian definitivamente, mientras Toño sueña con casarse con Enora, sin saber que ella necesita tiempo. En medio de tantas tormentas, solo algunos logran encontrar consuelo: Simona y Toño sellan su reconciliación, y Pía y Ricardo aún confían en poder construir un futuro juntos, lejos de los muros que ahora los oprimen.

Así avanza una semana decisiva en “La Promesa”, con traiciones que hieren, secretos que emergen y una pregunta que aún resuena: ¿Quién fue realmente la responsable de la muerte de Jana?