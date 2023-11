¿Quiénes son el cómico y el influencer que visitan hoy 'El Hormiguero'?

‘El Hormiguero’ comenzó su penúltima semana de noviembre recibiendo a una de sus invitadas más queridas, Laura Pausini. La italiana tenía previsto visitar el espacio de Antena 3 hace tan solo unas semanas, a comienzos de mes, pero por problemas de salud tuvo que posponer su visita ya que contrajo la COVID-19.

Pausini, que se sentó con las hormigas moradas para hablar de su nuevo álbum llamado ‘Almas paralelas’ y que vio la luz el pasado 27 de octubre y como fue ser elegida ‘Persona del año’ en los Latin Grammy celebrados en Sevilla, demostrando su buena sintonía con el presentador, Pablo Motos, confesó que a pesar de ser una persona positiva ha tenido sus momentos de tristeza. ‘’A veces algunos piensan que yo siempre estoy feliz, pero en los últimos años me sentía triste, no encontraba un equilibrio dentro de mí, y necesitaba cariño, una palabra, que no siempre recibo de quien yo quiero", dijo la artista volviendo a abrirse con Motos.

Julián López y Hamza Zaidi Atresmedia

El programa de 7 y Acción sigue su curso y este martes 21 de noviembre contará con la presencia de dos conocidos rostros: Julián López y Hamza Zaidi. El actor y el influencer hablará sobre su último proyecto en común: ‘Ocho apellidos marroquíes’. Esta sería la tercera película de la franquicia pero sin contar con cuatro de sus protagonistas: Carmen Machi , Clara Lago , Karra Elejalde y Dani Rovira .

Julián es un veterano actor español. Su amplia trayectoria le ha llevado a estar nominado y a recoger una gran cantidad de premios. Hamza, por su parte, es la segunda vez que da el salto al mundo de la interpretación ya que participó en la película ‘El club de los lectores criminales’. Conocido por tener millones de seguidores en redes sociales, el influencer ha decidido embarcarse en una nueva aventura.