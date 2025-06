Ramón García sale en defensa de Lalachus ante las críticas por su fichaje en el 'Grand Prix': "Vomitivos"

RTVE ha presentado hoy todos los detalles de la nueva edición del 'Grand Prix 2025'y que será una de las especiales, ya que el formato cumple nada menos que 30 años en antena. Ocasión, que Ramón García ha aprovechado para responder a todos los ataques recibidos por el reciente fichaje de Lalachus, los cuales tacha de "vomitivos".

Lalachus presentará el 'Grand Prix' junto a Ramón García: así fue la tierna propuesta RTVE

Ramón García sale en defensa de Lalachus tras su fichaje por el 'Gran Prix'

"Me dan vergüenza los vomitivos comentarios que se han hecho en redes sociales", ha sentenciado contundente el presentador. Del mismo modo, él asegura que "detrás de una falta de respeto anónima, siempre hay alguien demasiado pequeño para dar la cara". Del mismo modo, García ha explicado una vez más el principal motivo por el que ha apostado por la joven para que se ponga al frente del programa. Una decisión que ha sido muy personal, según destaca él mismo.

"Lalachus no está aquí por política, está aquí porque lo decidí yo"

"Yo personalmente quería que Lalachus estuviera aquí conmigo. Se lo dije a Carlo Boserman (productor del programa) y fue una decisión que tomamos nosotros con el beneplácito después de TVE", asegura contundente. Y ha remarcado que "Lalachus no está aquí por política, está aquí porque lo decidí yo". De lo que no cabe duda, es de que su presencia en el programa veraniego es un verdadero sueño cumplido para ella.

"Cuando estuve de madrina en el año pasado y me vi, lloré muchísimo. Tuve una conexión fuerte con mi infancia", comentaba Lalachus al respecto. "Hay una cosa del Grand Prix que me toca muy fuerte. No hay nada en el mundo que me pueda hacer más ilusión que estar aquí", confesaba emocionada.