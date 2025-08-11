Anne Igartiburu recoge el testigo de Ramón García en la televisión pública del País Vasco

La televisión autonómica del País Vasco ha sacado del baúl de los recuerdos su mítico concurso de parejas 'Tal para cual', programa de la pequeña pantalla que catapultó al maestro de ceremonias Ramón García, quien sigue presente en la actualidad de nuestra televisión gracias a sus trabajos en la televisión pública de Castilla La-Mancha y en 'El Grand Prix del verano'. De hecho, será una mítica compañera del presentador nacido en Bilbao quien lidere este nuevo programa para ETB, la maestra de ceremonias de la sobremesa del fin del semana en RTVE, Anne Igartiburu. Nacida en la villa de Elorrio (Vizcaya), regresa a la autónoma de su Comunidad tres años después de presentar 'Duelo en las alturas'. El recordado concurso regresa a la televisión más de tres décadas después de su debut en 1991, cuando fue presentado por Ramón García. En esta nueva etapa, será Anne Igartiburu quien tome las riendas del formato, enfrentando a parejas reales dispuestas a demostrar cuánto saben el uno del otro. A través de dinámicas divertidas, retos y preguntas, los concursantes deberán poner a prueba sus conocimientos sobre la vida cotidiana, aficiones, costumbres y pequeñas manías de su compañero o compañera.

En la promoción del programa, Igartiburu lanza un reto directo al espectador: “¿Conoces de verdad a tu pareja? ¿Sabes lo que le gusta o lo que no soporta? ¿Ese plato que le encanta o el equipo por el que lo da todo?”. Con un tono cercano, invita a participar asegurando que el espacio promete “complicidad, risas y preguntas que os pondrán a prueba”. El objetivo es claro: pasar un buen rato, descubrir aspectos desconocidos de la pareja y, si la suerte acompaña, llevarse un premio en metálico. El casting ya está abierto para quienes quieran vivir esta experiencia.