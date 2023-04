La pullita de Raquel Bollo a Isa Pantoja tras reencontrarse en el plató de 'Supervivientes 2023': ''Si es lo que esperas, te digo yo que no''

La visita de Isa Pantoja a Honduras parece que no ha sentado nada bien a la madre de sus primos, y también concursantes, Alma Bollo y Manuel Cortés. En la gala de ‘Supervivientes 2023’ del pasado jueves 20 de abril, Raquel Bollo se reencontró con la pequeña del clan Pantoja. El presentador, Jorge Javier Vázquez, al ser conocedor de esta coincidencia no dudó en iniciar un debate sobre la visita de Pantoja. ‘’Raquel, no te hizo ninguna gracia la visita de Isa Pi’’, empezaba diciendo. “No me gusta que algo externo los desestabilice”, respondía Bollo a lo que Isa Pantoja se justificaba alegando que fue Cortés quien la nombró primero. “Otra vez, otra vez, estás como los burros”, le decía con su toque de ironía.

“Déjame que algo se te pueda decir. Igual que tú defiendes a tu novio, permite que como madre defienda a mis hijos”, continuaba mientras insistía en que su visita había desestabilizado a su hijo. “Que te parezca bien o no mi visita es respetable, pero si me dices que les desestabilizo, yo te contesto”, le devolvía la futura abogada.

La tensión en el plató de Telecinco iba aumentando a lo que Jorge Javier volvió a dirigirse a Isa para querer saber si considera que su primo está haciendo un buen concurso. “No, para mí no lo está haciendo bien. Si a mí me ponen esto cuando salga fuera, a lo mejor yo fuera sí que le puedo decir las cosas porque estamos de igual a igual. Él cuando venga y vea las cosas que se han visto, yo me pondré a discutir con él”, decía. Tras esta respuesta, la madre del concursante no dudó en responderle negándole que eso fuera a ocurrir. “Conoces muy bien a tu primo y en plató sabes que poquito va a discutir. Fuera te dirá lo que sea, en plató no. Si es lo que esperas… Te digo yo que no”, concluía con sorna.