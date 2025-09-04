Raúl Cimas y Esperanza Pedreño reabren la crisis de pareja en la nueva entrega de "Poquita fe"

Movistar Plus+ se prepara para un regreso sonado tras el parón veraniego. El próximo 25 de septiembre marcará el estreno de la segunda temporada de "Poquita fe", una de sus ficciones originales más aclamadas y reconocidas de los últimos años. La comedia creada por Pepón Montero y Juan Maidagán se convirtió en todo un fenómeno en 2023, consiguiendo tanto el Premio Ondas como el Premio Feroz a la mejor comedia. Ahora, sus protagonistas, Raúl Cimas y Esperanza Pedreño, vuelven a la pequeña pantalla para dar continuidad a esta historia tan insólita como cotidiana.

La principal novedad de esta segunda temporada está en el metraje. La primera tanda de episodios dedicaba un capítulo a cada mes del año, doce en total. En cambio, la nueva entrega será más breve, con solo ocho episodios, aunque se mantiene su característica duración de unos quince minutos por capítulo, un formato que rompe con los estándares habituales de la ficción televisiva española.

La serie sigue confiando en el mismo tándem creativo. Los libretos corren de nuevo a cargo de Montero y Maidagán, mientras que la dirección está firmada por el propio Montero. La producción recae en Buendía Estudios, con un reparto coral que incorpora a Julia de Castro, Marta Fernández Muro, Chani Martín, María Jesús Hoyos, Juan Lombardero, Pilar Gómez, Enrique Martínez y Eduardo Antuña, todos ellos junto a los protagonistas principales.

En lo argumental, el regreso de Berta y José Ramón se sitúa tras un salto temporal de tres meses. La pareja continúa intentando superar su crisis sentimental, pero ahora deben hacer frente a un reto aún más complicado: encontrar piso. Mientras esperan a que se libere el apartamento que tienen apalabrado, no les queda más remedio que convivir con los padres de ella. A la ecuación se suma además la llegada de la cuñada, lo que convierte el día a día en un auténtico campo de batalla doméstico.

Este estreno se enmarca en un final de año especialmente potente para la plataforma. A la llegada de "Poquita fe" se sumará la cuarta temporada de "La caza. Irati", y poco después títulos de gran ambición como "Anatomía de un instante", dirigida por Alberto Rodríguez y protagonizada por Álvaro Morte, que se presentará en el Festival de San Sebastián.