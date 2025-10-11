Telemadrid emitirá en directo el Desfile Militar y la Corrida de la Hispanidad este domingo 12 de octubre

Telemadrid dedicará este domingo 12 de octubre una programación especial para conmemorar el Día de la Hispanidad, una de las jornadas más emblemáticas del calendario nacional. Desde las 09:30 hasta las 14:00 horas, la cadena autonómica ofrecerá la retransmisión en directo del Desfile Militar, uno de los actos más representativos del 12 de Octubre y que reúne cada año a miles de ciudadanos en el centro de Madrid.

El especial estará conducido por Víctor Arribas, que presentará el programa desde un set instalado en la Plaza de Neptuno. El periodista estará acompañado por el equipo de Servicios Informativos de Telemadrid, desplegado a lo largo del recorrido de la parada militar para ofrecer conexiones en directo, entrevistas y análisis de lo que ocurra en cada momento. A este dispositivo se sumará Ascensión Vázquez, periodista especializada en Casa Real, que aportará información sobre la participación del Rey Felipe VI, la Reina Letizia y la Princesa Leonor en los actos oficiales.

La narración del desfile contará también con la intervención del teniente general en la reserva Rubén García Servert, quien explicará los aspectos técnicos, tácticos y protocolarios del evento. Además, las analistas Carmen Tomás y María Jamardo ofrecerán sus valoraciones sobre el significado histórico, político y social del Día de la Hispanidad, en un espacio de reflexión que complementará la cobertura informativa.

Por la tarde, la programación especial continuará con la Corrida de la Hispanidad, que se emitirá en directo desde la Plaza de Toros de Las Ventas a las 18:00 horas. Este festejo taurino, que marca el cierre oficial de la temporada en la Monumental madrileña, contará con un cartel de primer nivel: Morante de la Puebla, Fernando Robleño y Sergio Rodríguez, que lidiarán toros de la ganadería GarciGrande.

La retransmisión estará dirigida por Sixto Naranjo, responsable de los programas taurinos de la cadena, acompañado por el torero Luis Miguel Encabo y los periodistas especializados Federico Arnás y Laura Palmer. Este equipo garantizará una cobertura completa y en directo, tanto a través de la emisión televisiva como de la página web de Telemadrid, donde los espectadores podrán seguir el festejo y consultar contenidos adicionales.