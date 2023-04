La verdadera razón por el que Sandra Barneda abandona por primera vez su lugar de trabajo

Este pasado lunes, 17 de abril de 2023, El reality de Telecinco, ‘La isla de las tentaciones’, cerró su sexta edición con las hogueras finales. La pareja formada por Laura y Alejandro decidieron poner punto y final a su relación, al igual que Marina y Alex quienes también optaron por rehacer sus vidas por separado. En el caso de Lydia y Manuel el amor triunfó volviendo a recuperar el tiempo que perdieron durante las tres semanas de convivencia. La última dupla formada por Naomi y Adrián dejaron un sabor agridulce ya que ella escogió irse sola mientras que el empresario prefería volver a España de la mano de la que fue su chica.

El próximo lunes 24 de abril tendrá lugar el reencuentro entre las parejas seis meses después de haber vivido la experiencia en playas dominicanas. Lo que los espectadores no se imaginaban es que la propia presentadora, Sandra Barneda, abandona el plató por primera vez en su trayectoria profesional.

Sandra Barneda abandonado la última gala de 'La isla de las tentaciones' Mediaset

Elena y David, otra pareja del reality que abandonaron antes de acabar, se volvían a ver las caras. Ambos decidieron rehacer sus vidas por separado debido a las infidelidades que este le hizo a la educadora infantil. Para la de Castellón, los actos del que fue su chico fueron demoledores. ‘’Lo pase muy mal, pero me quedo con lo positivo. Al final he aprendido que las personas que no me quieren no las quiero en mi vida’’, se le puede escuchar decir dirigiéndose a Barneda.

Momentos después se puede ver como David acusa a la que fue su novia de tener un encuentro con otro chico antes de que empezase el reality. Tras esta acusación, Elena le deja claro que el propósito del albaceteño es limpiar la mala imagen que ha construido durante su estancia en Villa Playa. Instantes después se puede ver a una Elena afligida y llorando desconsoladamente, sin saber qué ha ocurrido.

Es en este momento cuando la presentadora de Mediaset, la cual se muestra sin paciencia, se dirige hacia el albaceteño para cantarle las cuarenta. ‘’David, no te he dado pie. ¿Sabes qué? Que no te voy a escuchar’’, le espeta al mismo tiempo que se levanta para abandonar el plató. En el adelanto del último capítulo, al final se puede ver como Barneda regresa. ‘’Es la primera vez que tengo que abandonar un plató’’, dice tajante dirigiéndose a David por el comentario que lanzó a su ex chica y que le provocó que rompiera a llorar.