Un actor de la serie 'Merlí' habla abiertamente sobre la depresión que sufrió

En el mes de octubre de 2024, uno de los actores de la serie "Merlí", Marcos Franz (interpretó a Gerard), sorprendió a todos los oyentes del programa radiofónico catalán Qui Li Diu con unas declaraciones en las que reconocía que tuvo "depresión y mucha ansiedad". Hay que recordar que esta producción tuvo mucho éxito en su momento (entre 2015 y 2018): se emitió en TV y en varias plataformas de stremaing.

Durante la mencionada entrevista, el actor explica la importancia de la edad para sobrellevar todo lo que sucedió en aquella época: "Tenía 22 años, era un chico joven. Y suerte que tenía 22 y no 15. Me afectó, me generó una depresión, mucha ansiedad". Además, puntualizó: "Nadie nos preparó para lo que se venía. Nadie adjuntó una caja de Diazepam con el contrato ni nos dijo 'tío, prepárate porque la fama es jodida'".

Igualmente, Marcos Franz añadió: "Me he recuperado pagando a un terapeuta. No hay más. Nadie de fuera me ayudó. Tienes a la familia, a amigos muy cercanos que obviamente te apoyan, pero no dejas de tener mucha ansiedad y de cargar con cosas con las que realmente no deberías cargar". "Fue muy duro para mí, pasé unos años muy chungos. Puede que estuviera cuatro años muy depresivo, pero mucho".

De hecho, no se mostró nada contento con su interpretación en "Merlí": "Hice un 30% de lo que podía haber hecho porque estaba depresivo y no podía actuar. Todavía no puedo ver Merlí, no me puedo ver porque no me reconozco. Tengo un poco de tabú hacia la serie y reniego un poco, pero porque en aquella época era un Marcos del que no estoy orgulloso".

Nuevo vídeo en sus redes sociales

Esta mañana, 10 de marzo de 2025, Marcos Franz ha publicado un vídeo en su cuenta de X en el que muestras los diversos titulares que se han puesto en diferentes medios de comunicación sobre este suceso y relata los acontecimientos. "Sí, sufrí un proceso de depresión muy fuerte que se me solapó junto a la serie. No fue que la serie me causara la depresión. Ni mucho menos. Ya venía de antes", comienza el actor.

Además, explica: "Lo que explican los titulares es cierto. No puedo ver la serie porque veo a un Marcos que no soy yo. Quiero hablar de la depresión y de cómo lo pasé por si puedo ayudar a alguien que esté depresivo". "Probé muchas terapias, muchas alternativas y al final tuve un buen terapeuta que me dijo 'oye, tal vez podías pasar por psiquiatría. Al principio estaba muy reacio, no me gustaba el tema de tomar pastillas, de que algo alterara la química de mi cerebro...'", apunta.

De hecho, señala: "Eso fue lo que me salvó la puta vida. Hablo de un medicamento que se llama Sertralina (antidepresivo). Me ayudó bastante a salir. Obviamente, junto con la terapia. No puedes esperar que una pastilla te lo solucione todo, como si fuera mágica. Al principio, sentí una súper euforia. Dura una o dos semanas. Luego el sistema ya regula la dopamina. Me sentí muy bien y empecé a quitarme las cosas negativas de la vida que me afectaban. Ya no me afectaban, y dejaban de existir, mis pensamientos intrusivos".

Por último, Marcos Franz concluye: "Si estáis en esta situación o conocéis a alguien que lo está, o pueda estarlo, os recomiendo que enviéis este vídeo. Porque he estado ahí y no se lo deseo a nadie. Es muy jodido. Estuve años con una depresión y una ansiedad terribles. Sentía que no avanzaba, que no hacía nada con mi vida...todo era autosabotearme"