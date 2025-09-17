'Adolescencia' y 'Severance' consolidan su éxito global con nuevos galardones en Seúl

El pasado 14 de septiembre, el Peacock Theater de Los Ángeles acogió la 77ª edición de los Premios Emmy para celebrar la excelencia de la industria de la televisión estadounidense. Entre las series más galardonadas emergieron 'Adolescencia' y 'Severance', con cuatro y dos estatuillas, respectivamente. Pero el éxito de ambas producciones no se detuvo en la madrugada del pasado domingo y también fueron premiadas en los Seoul International Drama Awards (SDA) que se celebrarán el 2 de octubre.

La serie británica estrenada en Netflix y dirigida por Philip Barantini se llevó los premios a Mejor Director, que compartió junto a la miniserie japonesa 'Asura', y a Mejor Actor. Este último para Owen Cooper, que ya hizo historia en la ceremonia de los Emmy al convertirse en el intérprete más joven en recibir dicho premio. En el momento en el que se rodó la producción tenía 13 años y para el comité organizador de Seúl ha demostrado "un talento actoral extraordinario, estableciéndose como uno de los actores más prometedores de la próxima generación".

Estos dos reconocimientos se suman a los cosechados el pasado domingo: Mejor serie limitada, Mejor actor en serie limitada (Stephen Graham), Mejor actor secundario en serie limitada (Owen Cooper) y Mejor actriz secundaria en serie limitada (Erin Doherty)

En cuanto a la serie de Apple TV+ dirigida por Ben Stiller, su segunda temporada consiguió el Premio Pájaro de Oro por su impacto significativo en la industria del drama, además del premio al Mejor Guionista para Dan Erickson. El comité organizador de Seúl añadió que la "dirección creativa y sobresaliente de Stiller refleja mejor la misión de los Premios de presentar obras que profundicen la comprensión de la humanidad e inspiren la reflexión sobre el camino hacia la armonía".

Dos grandes producciones

Creada por Jack Thorne y Stephen Graham, 'Adolescencia' es un intenso drama psicológico criminal que sigue a Jamie Miller, un chico de 13 años que es arrestado por el presunto asesinato de una compañera de clase. La serie se adentra en la forma en que los procesos del sistema de justicia criminal afectan a una familia, mientras revela los factores que pudieron haber llevado a la tragedia. Un elemento clave de su producción es que cada uno de sus cuatro episodios fue grabado en una sola toma continua, creando una experiencia inmersiva y claustrofóbica para el espectador.

Por su parte, 'Severance', transporta al espectador a un mundo corporativo distópico. La trama sigue a Mark Scout, un empleado de la misteriosa corporación Lumon Industries que ha sido sometido a un procedimiento quirúrgico llamado "escisión". Esta operación separa sus recuerdos de la vida laboral de los de su vida personal, creando dos versiones de sí mismo.