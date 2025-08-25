La carrera de Jerry Adler más allá de su papel en 'Los Soprano'

La pasada madrugada a los 96 años fallecía el actor estadounidense Jerry Adler, cuyo papel más famoso fue ser el consejero de James Gandolfini en la mítica serie de HBO MAX, 'Los Soprano'. Más allá de las aventuras de la mafia italoamericana en las calles de Nueva Jersey, Adler tenía una dilatada carrera sobre sus hombros, destacando su oficio de detrás del telón en las producciones de Broadway antes de cumplir los 60 años y pasarse delante de los focos.

Nacido en Brooklyn en 1929, desarrolló una extensa carrera artística que trascendió con creces su recordado papel de Hesh Rabkin en 'Los Soprano'. Antes de convertirse en un rostro habitual de cine y televisión, se forjó entre bambalinas: trabajó como stage manager, productor y director en decenas de montajes de Broadway, desde la célebre producción original de 'My Fair Lady' hasta piezas de autores contemporáneos como Harold Pinter. Ya en los años ochenta comenzó a actuar en la pantalla, apareciendo en la telenovela 'Santa Barbara' y poco después en la serie 'Brooklyn Bridge'. Su presencia se consolidó en televisión con participaciones en 'Northern Exposure', 'Rescue Me', 'Mad About You', 'Transparent' y especialmente en 'The Good Wife' y 'The Good Fight', donde interpretó al excéntrico abogado Howard Lyman. También tuvo una filmografía notable, con apariciones en 'Manhattan Murder Mystery' de Woody Allen, 'Synecdoche, New York' de Charlie Kaufman e 'In Her Shoes'. Aun en su madurez regresó a Broadway como intérprete, y en 2024 publicó sus memorias, confirmando una trayectoria que combinó experiencia teatral, versatilidad en la pantalla y pasión por contar historias.

Los restos de Adler descansarán en la Capilla Conmemorativa Riverside en Nueva York según ha anunciado la familia. Descanse en Paz.