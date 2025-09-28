'Cómo conocí a vuestra madre' inspiró el exitoso spinoff de 'Karate Kid', 'Cobra Kai'

Cuando 'Friends' finalizó en 2004, el mundo de la televisión se quedó huérfano de sitcom, aunque ese sentimiento de vacío solo duró un año. CBS nos regaló al mundo una de las grandes comedias de situación de los Estados Unidos, 'Cómo conocí a vuestra madre' que, a pesar de tener uno de los peores y más polémicos finales de la historia de televisión, sus historias repartidas en nueve temporadas. Uno de sus personajes más célebres es Barney Stinson, interpretado por Neil Patrick Harris, cuyo fanatismo por el personaje interpretado por Johny Lawrenceprovocó una ola masiva en internet reescribiendo la historia de 'Karate Kid', siendo el origen de la serie 'Cobra Kai', que finalizó el pasado mes de febrero.

¿Un gag que fue demasiado lejos?

La serie 'Cobra Kai' nació como un homenaje renovado a la clásica 'Karate Kid', retomando a los personajes originales y mostrando cómo sus rivalidades de juventud seguían marcando sus vidas en la adultez. Lo que al principio parecía un simple ejercicio de nostalgia se convirtió en un fenómeno que conquistó a la audiencia, consolidándose como uno de los grandes éxitos de Netflix. Con seis temporadas, la producción se mantuvo durante años como una de las más longevas de la plataforma, cerrando definitivamente a inicios de este año y dejando claro que la mezcla entre legado, humor y drama seguía funcionando.

Curiosamente, todo este proyecto tiene un origen inesperado ligado a la serie 'Cómo conocí a vuestra madre'. En un episodio, el personaje Barney Stinson lanza la teoría de que el verdadero héroe de 'Karate Kid' no era Daniel LaRusso, sino Johnny Lawrence, a quien se le arrebata la victoria con una supuesta "patada ilegal". Esa visión diferente del villano terminó inspirando a los creadores de 'Cobra Kai', quienes decidieron darle un trasfondo humano y un papel central. El showrunner Jon Hurwitz incluso reconoció en 2024 que "Barney Stinson estaría muy orgulloso", confirmando el curioso vínculo entre ambas producciones.