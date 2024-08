La NBC quiso censurar esta escena del primer episodio de "Friends": "¿es una zorra o una prostituta?”

Con el corazón en vilo por las recientes informaciones reveladas sobre la muerte de Matthew Perry, los fans de "Friends" han sabido esta semana que la productora NBC estuvo a punto de cancelar la emisión de esta escena que ocurre en el primer episodio de la ficción, que tiene a Courteney Cox como protagonista. Los problemas con la escena fueron tan grandes que se realizó una consulta interna para ver si la escena finalmente salía a la luz.

No le gustó el sexo en la primera cita

Los encargados en contar este suceso han sido David Crane y Marta Kauffman en una reciente entrevista en el periódico estadounidense "The Times", en la que aseguran que el personaje de Cox (Mónica) tuviera sexo con su nuevo compañero de trabajo en la primera cita, levantó cierto revuelo en uno de los productores de la NBC, compañía a cargo de la serie. "El tipo que estaba al cargo nos dijo: "No nos va a gustar Mónica porque se acuesta con un chico en la primera cita". Nosotros argumentamos que eso la hacía simpática", comentaron los creadores en la entrevista, que aseguraron que las explicaciones no convencieron mucho al directivo, que realizó una encuesta interna a los espectadores de la cadena para ver que opinaban al respecto con esta relación sexual tan prematura.

"En un intento de demostrar que a la audiencia no le agradaría Mónica si se acostaba con un chico en la primera cita, distribuyó un pequeño cuestionario a la audiencia. Pero estaba muy sesgado. La pregunta era algo así como: 'Cuando Mónica se acuesta con un chico en su primera cita, ¿es una zorra o una prostituta?", fue la pregunta utilizada en un formulario que evidenció que a la gente le parecía bien que Mónica tuviera sexo en su primera cita, hecho que acabó ocurriendo y el episodio terminó siendo emitido con esta escena en septiembre de 1994, en la que Mónica se acuesta con Paul, un nuevo colega de trabajo que le había dicho que no había tenido relaciones sexuales desde que rompió con su novia hace dos años, lo cual resultó ser falso, simplemente una táctica para acostarse con Mónica. Si quieres disfrutar de este y todo el resto de episodios de "Friends", están disponibles en el catálogo de MAX.