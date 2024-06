¿Cómo será la última temporada de "The Boys"?

La popular serie "The Boys" se aproxima a su final, con la quinta temporada ya confirmada como la última. Eric Kripke, creador y showrunner de la serie, ha ofrecido detalles sobre los capítulos finales y ha dejado abierta la puerta a un posible spin-off protagonizado por Jeffrey Dean Morgan.

Kripke, junto con su equipo de guionistas, está dando forma a las tramas que cerrarán la historia de personajes tan icónicos como Carnicero y Patriota. En una reciente entrevista con 'Deadline', Kripke compartió: “Sé dónde quiero que termine, pero probablemente pasamos las primeras cuatro semanas hablando sobre la mitología general y hacia dónde queremos que vaya la historia”. A pesar de tener una idea clara del destino final de los personajes, Kripke se resiste a desvelar grandes detalles sobre el desenlace, aunque asegura que “el resto lo tenemos a grandes rasgos, pero lo resolveremos”.

La cuarta temporada, estrenada este jueves en Amazon Prime Video, se posiciona como un punto crucial en la narrativa de la serie. Kripke describe esta entrega como “el final del segundo acto de una película”. Explica que es la temporada más oscura e introspectiva hasta la fecha, en la que los personajes deben enfrentarse a sus traumas más profundos. “Es desgarradora porque cada personaje tiene que lidiar con lo que más le traumatiza”, comenta Kripke. La quinta temporada, según el showrunner, será el clímax de esta montaña rusa emocional y narrativa.

La serie 'The Boys' tiene fecha para la llegada de su 4ª temporada: "Saca el maldito confeti" Prime Video

A pesar del inminente final de "The Boys", los fans pueden estar tranquilos ya que el universo de la serie continuará expandiéndose con "Gen V", un spin-off en el que Kripke también participa. En esta nueva producción, Kripke tendrá un rol menos demandante: “Daré notas sobre los guiones y les ayudaré a revelar la historia cuando me necesiten, pero no las 24 horas del día, los 7 días de la semana”. Asimismo, Kripke se muestra entusiasmado con la idea de continuar explorando el universo de "The Boys" a través de nuevas series, incluyendo una posible colaboración con Jeffrey Dean Morgan, quien se une al elenco en la cuarta temporada. “Si Jeffrey quiere hacerlo y funciona, ¿quién no querría un spin-off con Jeffrey Dean?”, se pregunta Kripke, mostrando su disposición a seguir desarrollando la franquicia con nuevos enfoques y personajes.