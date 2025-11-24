Rupert Grint también escribe al nuevo Ron Weasley de HBO para desearle suerte en la serie de 'Harry Potter'

Rupert Grint ha querido mostrar su apoyo a la nueva generación de Hogwarts que está preparando HBO y, en concreto, al joven actor Alastair Stout, encargado de interpretar a Ron Weasley en la próxima serie de 'Harry Potter'. En una entrevista con la BBC, el actor británico reveló que decidió escribirle una carta antes de que comenzaran las grabaciones. Según contó, "pasó el testigo" deseándole suerte y animándole a disfrutar del papel tanto como él lo hizo en su etapa cinematográfica. "Le deseé lo mejor. Yo me lo pasé muy bien entrando en ese mundo y espero que él tenga la misma experiencia", explicó.

Grint aseguró que resulta extraño ver cómo la historia vuelve a reimaginarse para una nueva generación, pero reconoció sentir curiosidad por el resultado: "Es bastante raro que el ciclo se repita… Tengo mucha intriga por ver cómo será". También confesó que aprecia “cierto parecido familiar” entre él y Stout, algo que le entusiasma y que, según dijo, refuerza la idea de que esta nueva versión "será algo propio y diferente".

El gesto de Grint llega pocos días después de que su compañero Daniel Radcliffe contara que también había escrito unas palabras de apoyo para Dominic McLaughlin, el joven actor que interpretará a Harry Potter en la serie. Radcliffe confesó sentirse especialmente conmovido al ver a los nuevos protagonistas iniciando el mismo camino que él recorrió: "Los veo y solo quiero abrazarlos. Están tan jóvenes… Es una locura pensar que yo estaba haciendo eso a su edad", señaló.

El rodaje de la nueva adaptación televisiva de 'Harry Potter' lleva meses en marcha. Junto a McLaughlin como el joven mago, el trío protagonista se completa con Alastair Stout en el papel de Ron y Arabella Stanton como Hermione Granger. El reparto se amplía con nombres destacados como Nick Frost (Rubeus Hagrid), John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (profesora McGonagall) y Paapa Essiedu (Severus Snape).

Aunque Rupert Grint admitió que no descarta volver algún día al universo mágico, aseguró que, por ahora, no es una prioridad. Su compañero Tom Felton sí dio recientemente un paso en esa dirección, recibiendo una gran ovación en Broadway al recuperar el papel de Draco Malfoy en 'Harry Potter and the Cursed Child'.