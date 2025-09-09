El crimen que sacude “La Promesa”: así fue el asesinato de Jana

El misterio más angustioso de "La Promesa" ya tiene respuesta. Este lunes, tras una larga espera y una maniobra estratégica de RTVE para estirar la tensión, los seguidores de la ficción de La 1 pudieron ver cómo se gestó y se consumó el asesinato de Jana, una de las tramas más dolorosas y esperadas de la serie.

Todo había empezado el jueves anterior, cuando el capítulo reveló que Leocadia, el personaje interpretado por Isabel Serrano, fue quien acabó con la vida de la joven doncella. Pero el episodio crucial que mostraría el "cómo" del crimen fue postergado por RTVE hasta el lunes siguiente. En su lugar, el viernes emitieron un "refrito" —recopilatorio de escenas anteriores— que sirvió para refrescar la memoria de los espectadores. Y no fue el único cambio: ese lunes, La 1 reestructuró su parrilla, eliminando el segundo tramo de "Malas lenguas" y duplicando la emisión de la serie para poder contar el final del misterio.

El capítulo especial no defraudó. A través de flashbacks, se produjo el regreso en pantalla de Ana Garcés en el papel de Jana. La secuencia más impactante fue el enfrentamiento entre Jana y Leocadia, donde esta última se enfrentó al peso de su crimen. Gracias al chantaje de Lorenzo —otro personaje clave en esta historia— se descubrió que Leocadia fue quien, en un acto frío y calculado, envenenó el vaso de Jana con cianuro.

El crimen, aunque ya conocido en parte por el público desde marzo, solo ahora ha sido contado con todos sus detalles. Jana, recién casada con Manuel y aparentemente en el momento más feliz de su vida, murió envenenada, dejando a los habitantes de la casa sumidos en el desconcierto. Al principio, Cruz fue apresada como culpable, pero siempre negó su participación. Ahora sabemos que todo fue obra de Leocadia, quien aprovechó un instante de vulnerabilidad para ejecutar su plan.

Y aunque el espectador ya conoce la verdad, los personajes de la serie aún no. Solo Leocadia, Lorenzo —quien usa esta información como arma de chantaje— y ahora la audiencia conocen lo que ocurrió realmente. La tensión sigue en aumento, y los guionistas todavía se guardan un as bajo la manga: el secreto está a punto de estallar, pero nadie sabe cuándo ni cómo.