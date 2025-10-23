Cuándo se estrena 'Anatomía de un instante', la serie basada el intento de golpe de Estado del 23-F perpetrado por Antonio Tejero

El teniente coronel Antonio Tejero, autor del fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ha fallecido a los 93 años en su casa de Valencia, según ha avanzado El Mundo. Su muerte coincide con el inminente estreno de 'Anatomía de un instante', la nueva serie original de Movistar Plus+ que revive aquel episodio clave de la historia reciente de España, que llega a la plataforma el próximo 20 de noviembre. Nacido el 30 de abril de 1932 en Alhaurín el Grande (Málaga), Tejero ingresó en la Guardia Civil en 1951 y alcanzó el rango de teniente coronel. Su nombre quedó marcado para siempre tras el intento de golpe de Estado del 23-F, cuando irrumpió en el Congreso de los Diputados al grito de “¡Quieto todo el mundo!” durante la votación para investir a Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente del Gobierno. Acompañado de más de 250 guardias civiles armados, ordenó a los diputados tirarse al suelo y disparó varias veces al techo del Hemiciclo. Solo tres hombres (Adolfo Suárez, Manuel Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo) se mantuvieron firmes en sus asientos. La asonada, orquestada por Tejero, el general Jaime Milans del Bosch y el general Alfonso Armada, se desmoronó tras la intervención televisada del Rey Juan Carlos I, que reafirmó su apoyo a la Constitución y a la democracia. Tejero fue condenado a 30 años de prisión por rebelión militar, aunque cumplió solo la mitad de la pena y fue liberado en 1996. Desde entonces, sus apariciones públicas fueron escasas, pero siempre polémicas, como cuando asistió en 2019 a la reinhumación de Francisco Franco en El Pardo.

Antonio Tejero, en una imagen reciente LR

'Anatomía de un instante', la serie de Movistar Plus+ sobre el 23-F

Coincidiendo con la noticia de su fallecimiento, Movistar Plus+ prepara el estreno de 'Anatomía de un instante', la ambiciosa serie dirigida por Alberto Rodríguez y escrita junto a Rafael Cobos y Fran Araújo, basada en el aclamado libro homónimo de Javier Cercas. El proyecto se presentó en el Festival de San Sebastián y llegará a la plataforma el 20 de noviembre. Con un reparto encabezado por Álvaro Morte (en el papel de Adolfo Suárez), Eduard Fernández (Santiago Carrillo), Manolo Solo (Gutiérrez Mellado) y David Lorente (Antonio Tejero), la ficción reconstruye con precisión los momentos previos, durante y posteriores al golpe de Estado que sacudió a España en 1981. La serie, de cuatro episodios de 50 minutos, disecciona no solo los hechos ocurridos en el Congreso, sino también el contexto político y social de la transición democrática, mostrando las tensiones internas del Ejército y los miedos de una sociedad que acababa de salir de una dictadura. 'Anatomía de un instante' promete ofrecer una mirada introspectiva sobre los personajes que protagonizaron aquel momento, especialmente sobre los tres hombres que, mientras los disparos resonaban en el Hemiciclo, decidieron no agacharse.