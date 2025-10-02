Cuando 'Los Simpson' parodiaron a Jane Goodall: del episodio 'Simpson Safari' a su cameo real

Descubre cómo 'Los Simpson'satirizaron a Jane Goodall en el episodio 'Simpson Safari' con el personaje Joan Bushwell, y como años después la verdadera Goodall aparecería como invitada en 'Gorilas a toda máquina'. Ambos episodios, como el resto de los 790capítulos más el largometraje de la familia amarilla, se encuentran disponibles en la plataforma de streaming Disney+.

Joan Bushwell: la parodia de Jane Goodall en 'Simpson Safari'

Durante el episodio número 17 de la temporada 12 (la primera con Carlos Ysbert doblando a Homer Simpson) titulado 'Simpson Safari', la familia gana un viaje a África y aterriza en Tanzania, donde se enfrentan a todo tipo de aventuras disparatadas. Durante la excursión conocen a la doctora Joan Bushwell, una científica que aparentemente estudia a los chimpancés, pero que en realidad los utiliza como mano de obra en una plantación de diamantes. El personaje es una clara parodia de la primatóloga Jane Goodall, exagerada al estilo satírico de la serie de Matt Groening.

De la sátira al homenaje: Jane Goodall como invitada en Los Simpson

18 años después, en el quinto episodio de la temporada 31, la ficción estadounidense homenajeó a Jane Goodall como es debido, apareciendo ella como estrella invitada en el capítulo. La trama se centra en Bart, quien se encariña con un gorila del zoológico y, convencido por Lisa, decide liberarlo para que tenga una vida mejor. Sin embargo, pronto descubren que la realidad es más complicada de lo que imaginaban y que sus acciones bienintencionadas traen consecuencias inesperadas. En medio de la historia, aparece la primatóloga Jane Goodall, quien se interpreta a sí misma y aporta una perspectiva crítica sobre el trato hacia los animales.