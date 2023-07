Diego Guerrero se marca un "The Bear"

El chef español Diego Guerrero es un animal de la gastronomía patria. El biestrellado vasco ha encontrado en Madrid un lugar de creación y espectáculo como pueden atestiguar los clientes de DSTAgE y DSPEAK, sus dos restaurantes en la capital. Ahora, y de la mano de Disney+, el chef ha puesto su locura creativa al servicio de la nueva temporada de la serie "The Bear", que se estrena en la plataforma el próximo 16 de agosto, y ha creado 10 pases en homenaje a capítulos de la ficción ganadora de un Globo de Oro, creada por Christopher Storer y protagonizada por Jeremy Allen White ("Shameless").

Sin duda alguna "The Bear" se convirtió en una de las mejores series de 2022. Contundente, atractiva y con una vis cómico dramática muy marcada, la ficción caló entre los espectadores pintando la vida de Carmen «Carmy» Berzatto, un joven chef que ha alcanzado el estrellato trabajando en el Nomad, mejor restaurante del mundo y tres estrellas Michelin. Su vida da un vuelco cuando su hermano se suicida y tiene que volver a su ciudad natal, Chicago, a regentar el negocio familia: "The Beef" la casa de bocadillos de carne al estilo italiano. Su primer encontronazo con las deudas y los trabajadores marcará toda la primera temporada. Gracias a su éxito, "The Bear" se renovó por una segunda temporada que acaba de ser estrenada en Estados Unidos, entrando directamente en el puesto 5 de las series más vistas, y que llegará a nuestro país de la mano de Disney+ el próximo 16 de agosto. En ella veremos cómo se plantea Carmy esta nueva etapa en la que nada es lo que parece y el dinero corre en ambas direcciones y "The Beef" por fin se convierte en "The Bear".

DSpeak se transformó en DBEAR Disney+

Disney+ quiso homenajear la serie en el lanzamiento de su segunda entrega y cerrando los ojos pensó en el Carmy español: un chef que arriesgue con sus propuestas, recto y formal, pero con el punto de locura necesario. Los fanáticos de la serie pueden comprobar que la elección de Diego Guerrero no fue al azar. Dicho y hecho. El chef biestrellado se puso manos a la obra y ofreció este jueves una cena en la que conjuga lo que le sugiere la serie, pero manteniendo la esencia de lo que le ha convertido en uno de los mejores cocineros de España.

Los afortunados pudimos disfrutar de un cóctel de bienvenida en el espacio de coctelería del DSPEAK para el visionado de los dos primeros episodios de la segunda temporada para luego "ascender" literalmente a disfrutar de los 10 pasos preparados por Guerrero, anfitrión y maestro. La parte superior del restaurante, habitualmente lleno de mesas para las comidas y cenas fue convenientemente atrezado e luminado para el evento. Las paredes y columnas (y hasta la puerta de entrada) estaban forradas de diarios simulando el cierre del restaurante protagonista de la serie para su transformación. En las paredes grandes frases y momentos de la ficción como "Every Second Counts" o "The Beef is closed. The Bear is coming".

Con "TheBear by Diego Guerrero", el chef alcanza cotas de sabor y excelencia que hicieron disfrutar a los congregados. Divididos en diez capítulos, Guerrero presentó personalmente cada plato a cada mesa: un caldo de bienvenida con hoja de ajo negro con Kéfir y caldo de vinagre para abrir boca, una mantequilla tostada y caviar, con un sabor intenso en homenaje al menú Caos de la serie; de tercer pase una focaccia creada a partir de setas con trufa rayada y una increíble lasagna de anchoa con bechamel y piñones al borde de las lágrimas sensoriales. Para mediar el menú: cigala en su jugo con alga kombu.

Mantequilla tostada y caviar, estropajo mediante La Razón

La segunda parte comenzó con una curiosa omelette "de un bocado" que explota en boca con su yema y sabor a pimientos del piquillo asados; capítulo 7 para una de las estrellas del despliegue: Pecho de vaca en una fina lámina que se enrosca sobre un nabo en forma de flor, buen mordiente, y con demi-glace de trigo. Espectacular. Últimos pases para un canoli (con apariencia y textura de nube de gominola) de patata y camembert con un toque de miel. Postres de escándalo con un chantilly de coliflor y cierre con el plato "lechuga" en el que el comensal averigua que con algas y esencia de croissant se puede hacer un postre de 11.

La locura Beef La Razón

El animal gastronómico haciendo un homenaje al animal de la ficción. Qué más se puede pedir... Pues repetir.