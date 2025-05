Dónde puedes ver 'The Young Pope', la serie que predijo la elección de un papa estadounidense

Con la elección del cardenal Robert Prevost como el primer Papa estadounidense de la historia bajo el nombre de León XIV, muchos buscan indagar en el proceso de elección llevado a cabo en el Vaticano. Y es que la muerte del Papa Francisco, junto con la posterior elección de un líder para la Iglesia católica (cónclave) y lo que ello implica, ha suscitado un gran interés a nivel mundial.

Jude Law protagoniza "The young pope" de Paolo Sorrentino Imdb

De ahí, que numerosas películas y series pretenden reflejar cómo es la vida dentro del cónclave, lo que supone para los cardenales y la nueva vida que le espera al Santo Padre una vez que ya ha sido elegido. De hecho, tras el brutal éxito que ha tenido la película de 'El Cónclave', ahora hay una serie que ha conseguido acaparar todo el interés, y se trata nada menos que de 'The Young Pope'.

¿Dónde puedes ver 'The Young Pope'?

La serie de la que todos hablan

Una serie italiana protagonizada por Jude Law, y donde el español Javier Cámara tiene un papel relevante, que busca profundizar en los rituales que se llevan a cabo en la Iglesia. Además, lo más llamativo de esta ficción es que predijo en cierta forma la elección del primer papa estadounidense.

Una serie que ya ha sido de lo más aclamada, distribuida por Max y que, curiosamente, no podemos encontrar en ninguna plataforma de streaming. Lo mismo ocurre con su secuela 'The New Pope'. ¿El motivo? Puede deberse simplemente a derechos de distribución en los diversos países, de ahí que no haya llegado a España.

¿Cómo puedes verla entonces? Al parecer, sí que pueden adquirirse en formato físico (DVD o Blu-ray) y en digital a través de la plataforma de streaming Max (antes HBO).