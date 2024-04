"Elsbeth", ingenua pero muy astuta

En el año 2013, los galardones por excelencia del mundo de la televisión estadounidense, los Premios Emmy, premiaron a Carrie Preston por su papel en "The Good Wife", gracias a la maravillosa interpretación que la actriz nacida en Georgia realizó encarnando a la excéntrica, pero brillante abogada, Elsbeth Tascioni. En 2024, el universo de "The Good Wife" y "The Good Fight", al cual pertenecía esta entrañable letrada, se expande con la propia Elsbeth como eje central de esta nueva historia, en la que tendrá como objetivo supervisar al cuerpo de policía de Nueva York, cuya reputación decrece debido a la corrupción interna que existe dentro del propio organismo, además de ayudar a encontrar a los asesinos que campan a sus anchas en "la Gran Manzana", gracias a sus peculiares observaciones, que la hacen única e indispensable dentro del cuerpo de policía neoyorquino.

Que lo ingenuo no quite lo astuto

Hoy, Movistar+ ofrecerá los dos primeros capítulos de este nuevo spin-off, y cada martes habrá nueva entrega para completar los diez episodios totales que tiene esta temporada. En ella veremos un formato clásico de serie, muy ligera para el telespectador, que sirve como acompañante perfecto para un momento de relajación en casa después de un día ajetreado en el ámbito laboral. Su ritmo vertiginoso, acompañado de la hilarante actuación de Carrie Preston, que se adueña del plano cada vez que sale en pantalla, hace que los cuarenta minutos que dura cada episodio se pasen en un santiamén, quedándote con la espina de saber que ocurrirá en cada episodio ya que la narrativa utilizada por la propia serie ofrece dos vertientes. En la primera, se nos presenta a un asesino, su acto y las razones de dicho asesinato. Luego seguiremos las incursiones de Elsbeth Tascioni y su ingenua, pero astuta manera de conseguir resolver el misterio y atrapar al malhechor. La segunda narrativa también tiene a la propia Elsbeth como eslabón principal, en la que tendrá que descubrir si las acusaciones de corrupción son reales dentro del cuerpo de policía, ya que la abogada, natural de Chicago, es considerada un caballo de Troya para la justicia de Nueva York, que ha exigido que la policía de la ciudad sea vigilada por un abogado externo, para que verifique si las acusaciones de corruptelas son ciertas o no.

Gran elenco principal

Carrie Preston está acompañada en esta nueva ficción por Carra Patterson, que hace el papel de la oficial de policia Kaya Blanke, cuya función principal es supervisar los movimientos de Elsbeth, ya que a la astuta abogada es partidaria de hacer el trabajo por cuenta ajena, haciendo caso omiso a las órdenes de sus superiores, siendo uno de ellos interpretado por uno de los míticos actores de "The Wire", Wendell Pierce, que encarna al capitán de la policía de Nueva York, el agente C. W. Wagner, uno de los principales sospechosos por parte de la justicia neoyorquina y una de las personas a la cual Elsbeth no podrá quitarle el ojo de encima, mientras ayuda al resto del cuerpo policial a resolver todos los asesinatos que aparecen en esta nueva serie de los hermanos Robert y Michelle King, que abandona la sátira política y el sistema judicial para abordar la televisión palomitera de toda la vida, dejando a un lado la ciudad de Chicago, para dar paso a la peculiar Nueva York, que casa perfectamente con la forma de ser de la protagonista de la serie.

La nueva ficción producida por CBS, que ha recibido críticas positivas tanto del público como de la crítica estadounidense, llega a nuestro país de la mano de Movistar+, en el que a partir de esta noche podremos disfrutar de una serie ligera, de las antaño, en la que nos sumergiremos por las extravagantes calles de Nueva York, para capturar todoslos culpables.

Un spin-off independiente

Los creadores de la serie, los hermanos Robert y Michelle King, junto a CBS, ha confeccionado una ficción muy distinta a sus antecesoras, “The Good Wife” y “The Good Fight”, convirtiendo a “Elsbeth” en un spin-off completamente independiente, en tanto a forma como ejecución.

Inspirándose en la mítica serie de “Colombo”, “Elsbeth”, que ha sido renovada para una segunda temporada, su elenco, además de Carrie Preston, Carra Patterson y Wendell Pierce, lo conforman Gloria Reuben, Linda Lavin, Jane Krakowski, Blair Underwood, Retta, Stephen Moyer, entre otros invitados estelares, que encarnarán a los asesinos de esta nueva ficción que se estrena esta noche en Movistar+