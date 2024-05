En el episodio de hoy de "La Promesa", Santos, el nuevo lacayo, llega al palacio

En episodios anteriores de "La Promesa", la relación entre Pelayo y Catalina no remontaba, pero el Conde descubrió una trampa que le habían tendido a ella. Vera constató que Lope no superaba su ruptura. El cocinero estaba tan mal que no pudo evitar que hasta el nivel de sus platos empeorara. Virtudes parecía más integrada que nunca en el palacio, pero eso no evitó que Simona siguiera muy preocupada por su hija. Por petición de Cruz, Alonso intentó echar a Ayala de La Promesa, pero la reacción del conde fue tan inesperada como humillante. Y Blanca Palomar tuvo una idea para solucionar de una vez por todas la tensión entre Jana y Manuel, aunque a ellos podría no haberles gustado.

El próximo capítulo de la serie de las tardes de La 1 de RTVE nos sumerge en un torbellino de revelaciones y tensiones. Lorenzo descubre que Pelayo ha escuchado su conversación con el supuesto comprador, desatando una serie de consecuencias inesperadas. A pesar de las amenazas del capitán, el conde decide sincerarse con Catalina, enfrentando así una verdad incómoda.

Mientras tanto, Alonso se encuentra furioso con Ayala, pero decide que es necesario calmar las aguas, aunque Martina no esté de acuerdo. Candela intenta desentrañar la verdad de Virtudes, pero Simona confronta abiertamente la situación, exigiendo respuestas sobre su visita a Antoñito.

En otro lugar, Vera confiesa a María Fernández la verdad sobre el origen del dinero, acercándose así a una reconciliación con Lope. Mientras tanto, Diego sigue sin mejorar, y Petra intenta sembrar discordia contra Pía, encontrando una firme oposición en Ricardo.

Además, en La Promesa, llega Santos, el nuevo lacayo, hijo de Ricardo, quien parece tener una relación complicada con su padre. Por otro lado, Jana y Manuel enfrentan dificultades en su relación, aunque muestran disposición para reconciliarse.