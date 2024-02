El esperado spin off de "The Good Wife", "Elsbeth" ya tiene fecha de estreno en Movistar Plus+

Basada en el singular personaje encarnado por Carrie Preston, 'Elsbeth' estará ambientada en Nueva York, con la abogada astuta pero poco convencional investigando casos criminales junto a la policía. La serie se estrenará el martes 23 de abril en doble episodio en Movistar Plus+. Después, cada martes, un nuevo episodio hasta completar los diez.

En la trama, tras su exitosa carrera legal en Chicago, Elsbeth Tascioni, una abogada astuta pero poco convencional, utilizará su singular punto de vista para hacer observaciones únicas y acorralar a brillantes criminales junto a la policía de Nueva York. Asumirá así un nuevo rol de investigadora que la llevará a competir con el carismático y venerado capitán C.W. Wagner. Junto a Elsbeth trabajará Kaya Blanke, una estoica oficial de policía que rápidamente desarrollará un aprecio por las maneras perspicaces e inusuales de la abogada.

El equipo

'Elsbeth' está protagonizada por la ganadora del Emmy Carrie Preston ('The Good Wife', 'The Good Fight') junto a Wendell Pierce ('The Wire', 'Jack Ryan'), como el capitán de la policía C. W. Wagner, y Carra Patterson ('Socios y sabuesos'), como la oficial de policía Kaya Blanke. Junto a ellos, Gloria Reuben ('The Equalizer', 'Mr. Robot'), como Claudia, la mujer de Wagner. Robert y Michelle King vuelven a ejercer como showrunners, y son productores ejecutivos junto a Liz Glotzer y Jonathan Tolins. Produce CBS Studios y está distribuida internacionalmente a través de Paramount Global Content Distribution.

Nuevos fichajes

Se han confirmado ya algunos de los fichajes estrella. Jane Krakowski ('Schmigadoon!', 'Dickinson', 'Rockefeller Plaza'), como Joann, una poderosa corredora de bienes raíces de Manhattan con importantes clientes y secretos aún mayores. Retta ('Parks and Recreation', 'Chicas buenas'), como Margo, la principal casamentera de los ricos de Nueva York e imposible de complacer. Blair Underwood ('American Crime Story', 'Quantico', 'Agentes de S.H.I.E.L.D.'), como el padre y entrenador de una estrella del tenis en ascenso, tan dedicado a la carrera de su hijo que comete un error mortal. Y Linda Lavin ('Alicia'), que interpretó a Joy Grubick en tres episodios de 'The Good Wife', será Gloria, descrita como la presidenta de la junta cooperativa del infierno.