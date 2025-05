Isabel Pantoja se muda fuera de España: el destino que habría elegido

Isabel Pantoja está adoptando un perfil público bajo, pero le es imposible alearse mucho de los medios. Está a punto de regresar a los escenarios con una nueva ruta, mientras se perfilan los detalles de su nueva serie documental, esta vez con su visto bueno y bajo su supervisión. Pero también acaba de mudarse a Madrid, supuestamente por cuestiones médicas al estar batallando contra una enfermedad que nadie ha querido poner nombre. Y en medio de todo esto continúa alejada de su familia, especialmente de sus hijos.

Delante de la pequeña, Isa Pantoja, nueva colaboradora de ‘La familia de la tele’, la periodista Silvia Taulés ha diseccionado su situación actual. Lo hace para afirmar que la tonadillera ha tomado una decisión en firme respecto a la venta de Cantora. Una finca situada en Medina Sidonia, de 500 hectáreas, que otrora fue la joya de su imperio, pero también su mayor quebradero de cabeza. Especialmente en los asuntos que le enfrenta al otro propietario: su hijo Kiko Rivera.

La decisión de Isabel Pantoja de salir de España

La venta de Cantora es inmediata. Se están cerrando los detalles de su transacción. Esto supondrá una inyección económica inestimable para la cantante, que acumula apuros y los arrastra desde hace años. Una vez zanjado esto y tras terminar su última gira de conciertos, tendría la idea de mudarse fuera de España. Esto es lo que aseguran en exclusiva desde ‘La familia de la tele’, que mantienen que se ha cansado de Madrid, que no desea volver a Cádiz y que tiene las miras fijas fuera de nuestras fronteras.

Isabel Pantoja quiere terminar su gira por España por su 50 aniversario, pero tiene intención de llevar el éxito al otro lado del charco. En Latinoamérica atesora fans incondicionales y ya tendría 10 conciertos firmados para llevarles allí su talento. Sería el momento ideal para mudarse, según la periodista Silvia Taulés: “Isabel Pantoja no quiere volver a Cantora. Va a empezar en verano los ensayos de la gira, se va a ir fuera de España para empezar la gira en Latinoamérica y Estados Unidos. Ahora puede hacerlo, tiene el dinero para llevarlo a cabo. Ha tenido alguna oferta para su finca, que está avalada por un empresario”.

Entre las opciones que baraja Isabel Pantoja para mudarse fuera de España estaría Miami. Sería la posibilidad que más le atrae, aunque aún no lo tendría decidido. Lo que sí parece que se mantiene en firme es la idea de que quiere emigrar y huir de la atención mediática que tanto le pisa los talones. Mudarse al extranjero era una opción que se lleva especulando desde hace varios meses, siempre poniendo el destino en algún punto al otro lado del Atlántico. No se ha confirmado, la protagonista guarda silencio sobre sus planes. Su hija, presente en plató, dice no saber nada al respecto y no llega a plantearse la situación hasta que suceda.