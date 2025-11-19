Jennifer Aniston recuerda lo difícil que fue pasar de ser actriz a productora: “Me miraron con cara de qué mona eres”

Hay trenes que solo pasan una vez en la vida y el de Jennifer Aniston se llamaba 'Friends'. La mítica serie sobre la vida de un grupo de amigos que comparten piso en Manhattan se convirtió en la oportunidad de oro para que la actriz nacida en Los Ángeles alcanzara el estrellato.

Aún así, sus aspiraciones iban más allá de interpretar personajes en televisión o en el cine, por lo que cuando terminó la ficción en 2004, expresó su deseo de pasar a la parte de la producción, es decir, ocuparse de otros aspectos como son la organización o la elaboración del proyecto audiovisual.

La actriz estadounidense lo consiguió, pero no fue ni mucho menos un camino de rosas, tal y como ha relatado en la gala "ELLE Women in Hollywood", que la revista celebró el pasado lunes 17 de noviembre para rendir homenaje a las mujeres más destacadas de 2025 en la industria cinematográfica.

Tras subir al escenario, Aniston comenzó su discurso poniendo en valor a las mujeres que "han abierto camino" y que "literalmente lo han hecho" en dicho ámbito. "Han estado creando, dirigiendo, liderando, produciendo, protagonizando, dando vida a seres humanos, lo cual es increíble, y haciéndolo parecer tan fácil, cuando todos sabemos que no lo es", ha proseguido.

Para después desvelar que, tras finalizar el rodaje de la ficción creada y producida por Marta Kauffman y David Crane y anunciar que también quería producir, "se hizo un silencio sepulcral en la sala". En ese momento, las personas la miraron "con cara de 'qué mona eres", ha explicado, añadiendo que le dieron "una palmadita en la cabeza" y se les quedó "la boca abierta, como diciendo: 'Vale, esperemos un momento, dejemos esto en suspenso por ahora".

Por suerte, la industria comenzó a cambiar poco a poco y la intérprete pudo producir la primera de una extensa lista de proyectos audiovisuales: "Puedo confirmar que me encanta. Y se me da muy bien". En la actualidad, la inolvidable Rachel en 'Friends', es productora ejecutiva de 'The Morning Show', la serie de Apple TV basada en el programa matutino más grande del país y la cultura que hay detrás de una de las grandes cadenas de televisión estadounidenses.