'No somos nadie' desafía la ola de frío cambiando su plató por el Museo del Prado

'No somos nadie' ha sorprendido este miércoles a su audiencia al comenzar un nuevo programa desde un escenario muy distinto del habitual. María Patiño, Kiko Matamoros y David Insua han desafiado la ola de frío que acaba de llegar a España y se han desplazado hasta el Museo Nacional del Prado de Madrid para celebrar la inauguración de la pinacoteca. Todo ello sin hacer un gran despliegue técnico, únicamente con las sillas correspondientes y un par de cámaras, en línea con la humildad que caracteriza al formato.

Bajo la imponente estatua del pintor barroco Diego Velázquez, la presentadora del programa diario que retransmiten Ten y Canal Quickie ha explicado a los telespectadores que el motivo de este cambio no era otro que el de recordar que "un 18 de noviembre de 1819 se inauguraba" el museo. A ella se unía el colaborador de televisión y exrepresentante de famosos, que destacaba el día tan "bonito" para celebrar "algo muy importante para el mundo de la cultura", pues "está considerada la cuarta pinacoteca del mundo".

Asimismo, se han atrevido a nominar el cuadro que más les representa. La maestra de ceremonias no ha dudado en mencionar 'La maja desnuda' de Goya, mientras que Matamoros ha comentado que le gusta mucho el retrato de Carlos V realizado por el pintor veneciano Tiziano, especificando que no se identificaba con él, pero que admiraba la "magnitud de la obra".

La salida a la calle no ha estado exenta de algún que otro problemilla técnico con el sonido y, tras la pequeña presentación, Carlota Corredera ha tenido que intervenir desde el plató. Además, minutos más tarde, al inédito escenario ha acudido un espectador inesperado: un perro con el que María Patiño ha tenido sus más y sus menos.

Esta no es la primera vez que desde 'No somos nadie' improvisan un plató al aire libre con tres sillas y varias cámaras y, como hicieran el pasado 5 de noviembre cuando arrancaron el programa desde el Palacio Real de Madrid para hablar de las memorias del rey emérito, los tres profesionales han regresado al estudio tras presentar los contenidos de los que iban a hablar.